¿Por qué hay jugadores que rinden estupendamente con España y en su club no son titulares? ¿Por qué hay futbolistas con buenos números en su equipo que no son convocados por la selección? Para entender esta situación hay que mirar a través de las gafas de cada entrenador y su estilo. En este caso, nos metemos en la piel de la RFEF y de su apuesta por una idea que conecta desde la Sub 15 hasta la absoluta. Es un sello y una manera de trabajar en la que todo tiene un por qué y donde nada se deja al azar o la casualidad. Cada jugador convocado responde a una necesidad concreta y a un perfil para representar el modelo de juego.

Cuando Luis Rubiales se convierte en presidente de la Real Federación Española de Fútbol busca un director deportivo para que elija al seleccionador que desarrolle el fútbol que pretende que haga la selección española. El elegido es José Francisco Molina, quien en perfecta sintonía con el presidente, decide montar un modelo de juego para todas las selecciones. “Me junté con cada uno de los seleccionadores de las inferiores para hablar de la idea de juego que teníamos y a partir de ahí saber que tipo de jugador necesitábamos en cada posición para desarrollar el modelo”, explica Molina, en este cargo desde el verano de 2018. En estos cuatro años se ha desarrollado este estilo con una base común, “aunque cada entrenador le puede dar sus matices”, explica Molina.

Cuatro años después de su llegada a la dirección deportiva de la RFEF, Molina considera que “la implantación del modelo de juego ha sido algo natural porque los seleccionadores creen en ello. Estamos contentos con los resultados que estamos obteniendo y seguiremos evolucionando el modelo para que siga siendo competitivo y logre los objetivos”.