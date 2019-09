El príncipe Andrés, acusado de abusos

Una de las presuntas víctimas sexuales del millonario Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel el mes pasado, acusa ahora al príncipe Andrés de Inglaterra de haber abusado de ella cuando tenía 17 años. La mujer, Virginia Roberts Giuffre, una de las cerca de 30 que ha dado un paso al frente para contar ante un juez su experiencia con Epstein, dio ayer una entrevista con la cadena estadounidense NBC para detallar su encuentro con el Príncipe.

Además de a Epstein y al príncipe, Giuffre implicó a Ghislaine Maxwell, socia del principal acusado en esta trama y que según testimonios reclutaba a menores de edad para su red. "La primera vez en Londres, yo era tan joven, Ghislaine me despertó por la mañana y me dijo 'hoy vas a conocer a un príncipe", relató la mujer en la entrevista. Según su testimonio, el príncipe Andrés las recogió esa noche en la casa de Maxwell y salieron de fiesta también con Epstein. A la hora de regresar, Giuffre se subió al mismo vehículo que Maxwell, quien le dijo que el príncipe Andrés las iba a acompañar. "Me dijo quiero que le hagas lo mismo que le haces a Epstein", asegura.