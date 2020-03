Famosos italianos, unidos frente al virus

Los cantantes Laura Pausini, Nek y Tiziano Ferro, la influencer Chiara Ferragni o el director de cine Paolo Sorrentino son solo algunos de los famosos italianos que han iniciado una campaña en redes sociales en la que animan a los residentes en Italia a no salir a la calle, tal y como piden las autoridades, y así contener la expansión del coronavirus. Bajo el lema Yo me quedo en casa animan a no salir de sus domicilios ahora que el Gobierno ha cerrado colegios, teatros o gimnasios y ha aislado a unos 16 millones de habitantes que residen en catorce provincias.

El cineasta Paolo Sorrentino, Óscar por La Grande Bellezza, instó en Instagram a quedarse en casa y pidió recomendaciones de libros, películas y música. Él sugirió canciones de Loredana Berté y la novela Lessico Famigliare de Natalia Ginzburg. La misma red social usó Tiziano Ferro: "Escuchemos las directivas. No es fácil pero la situación es crítica en todo el mundo". Por su parte, Nek que pidió responsabilidad a los más jóvenes por la posibilidad de contagiar a los abuelos, los más vulnerables al virus: "Quedaos dentro".