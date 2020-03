Ricky Martin inicia una campaña para recaudarfondos y comprar material médico

El cantante Ricky Martin pidió ayer a sus seguidores que donen dinero a las organizaciones Charity Stars y Project Home para adquirir equipo médico para los profesionales alrededor del mundo que combaten la pandemia del coronavirus. "No paro de pensar. En este tipo de situaciones simplemente tengo que hacer algo al respecto. Estoy sumamente preocupado y obsesionado con la situación que están pasando nuestros profesionales de la salud, que desafortunadamente no tienen equipo de protección, máscaras, guante y batas", alertó Martin en un vídeo que colgó en sus redes sociales.

Ante ello, eligió a las organizaciones Charity Stars y Project Hope como las responsables que llevarán estos equipos "a los hospitales donde más lo necesitan en todas partes del mundo". "Pero para eso necesito tu ayuda, porque solo definitivamente no puedo", señala.

La donación se podrá hacer a través del portal www.CharityStars.com/HelpFromHome. "Yo voy a donar, y voy a llamar a todos mis amigos que me ayudaron en proyectos e iniciativas pasadas para que llenemos las redes sociales de este mensaje, con esta iniciativa, que es sumamente importante", enfatizó Martin. "Nosotros tenemos que cuidar a nuestros doctores porque sino, no nos van a poder cuidar a nosotros. Dona lo que puedas. No importa, lo que sea necesario", indica el artista en el video colgado en redes.