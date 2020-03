Rihanna reaparece con una colaboración con el rapero Party NextDoor

El sorpresivo lanzamiento ayer de Believe It, colaboración de Rihanna para el rapero y cantante de r&b PartyNextDoor, supone la reaparición musical de la diva de Barbados después de tres años de silencio y vuelve a alimentar las expectativas de los seguidores respecto a su esperado noveno disco.

"Te echábamos de menos", suscribe uno de los numerosos comentarios tras la publicación en su perfil de Instagram de esta canción en la que limita su participación prácticamente al estribillo y coros y que en realidad forma parte de Partymobile, el álbum publicado hoy por su incidental compañero de aventuras.

También fue él, PartyNextDoor, uno de los artífices de la hasta ahora última canción lanzada al mercado con la voz de Rihanna, el éxito Wild Thoughts, de DJ Khalid. Publicada en junio de 2017, terminó siendo uno de los temas más escuchados de ese año y alcanzó el número 2 en Estados Unidos (el 10 en España).

Hay que viajar sin embargo otros doce meses atrás, a 2016, para encontrar el que es el disco más reciente a su nombre, ANTI, puede que no el más comercial, pero probablemente sí el más celebrado hasta la fecha por su público y por la crítica merced a éxitos como Work, Needed Me, Kiss It Better o Love on the por Jeff Bhasker, Boi-1da, DJ Mustard y Hit-Boy, ue fruto de un larguísimo proceso de búsqueda y de grabación, más de dos años.