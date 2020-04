Almodóvar, en la inauguración del Museo de la Academia de Hollywood

El director Pedro Almodóvar ha sido uno de los artistas elegidos para la inauguración del Museo de la Academia de Hollywood, un centro de exposiciones de Los Ángeles cuya inauguración está prevista para el 14 de diciembre. El cineasta español, que creará una instalación artística para ese momento, compartirá protagonismo en la inauguración con el director Spike Lee, la compositora Hildur Guðnadóttir y el diseñador de sonido Ben Burtt.

"Estamos creando una instalación original con Pedro Almodóvar que hará referencia a sus películas e influencias en un espacio que es proyección y sonido del suelo al techo, sin texto. Una experiencia inmersiva", adelantaba este fin de semana el director del museo, Bill Kramer,en una entrevista a Los Angeles Times.

La contribución de Almodóvar y del resto de artistas invitados formará parte de Stories of Cinema, la exposición central del museo, que contará con cerca de 3.000 metros cuadrados de galerías. " Stories of Cinema conectará al público con la festiva, compleja, diversa e internacional historia del cine (...). Tomando como enfoque que no hay una sola narrativa ligada al desarrollo del cine, esta exposición mostrará múltiples historias desde una variedad de voces y perspectivas", indicaron el pasado fin de semana desde la directiva de este nuevo museo que se abrirá tras meses de demora en su inauguración.