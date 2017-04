La graciosa cara del perro ´´drogado´´

El mundo animal no deja de sorprendernos. Óscar, un viejo perro de la raza Golden Retriever, tuvo que acudir al veterinario para solucionar unos problemas de salud que había comenzado a sufrir. Sin embargo, la curiosidad de la historia surge tras ser sometido a una desagradable operación en la que le extirparon varios tumores. La intervención fue todo un éxito y enseguida recibió el alta.



Cuando el animal regresó a casa, su dueña Sarah decidió sacarle una foto para mostrar la curiosa cara de su mascota, todavía bajo los efectos de la anestesia. Con una particular sonrisa, subió la imagen a las redes sociales y se ha hecho viral. ''Doggo fue sometido a cirguía y ahora es Druggo'', bromeaba su dueña con este juego de palabras. Además, otra usuaria contestó en su publicación con otra imagen de su perro bajo los efectos de la anestesia. Bromas aparte, Óscar se encuentra en buen estado y se recupera en su hogar.





doggo went under for surgery and now he is DRUGGO pic.twitter.com/ZTJpqapbGq