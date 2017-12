El vídeo viral que te da las claves para pasarte a una hipoteca de tipo fijo

¿Son las hipotecas a tipo fijo la mejor opción de futuro? Los expertos bancarios Simón Pérez y Silvia Charro no tienen ninguna duda de que así es, e intentan convencernos a través de un vídeo que alcanza cotas surrealistas. Este peculiar análisis se ha extendido como la pólvora por los grupos de WhatsApp de media España y está arrasando en redes sociales, y no precisamente por los argumentos de sus protagonistas.



El vídeo, editado por Periodista Digital, no tiene desperdicio. Durante casi nueve minutos, Pérez y Charro ensalzan las ventajas de contratar o pasarse a una hipoteca de tipo fijo con un entusiasmo y una exaltación que ya quisieran para sí las propias entidades bancarias.







Las redes no han podido evitar lanzar sus dardos contra estos analistas especialmente gesticulantes. De hecho, Silvia Charro se ha convertido en 'trending topic'.





Esa sonrisita de Maradona cuando le salió Silvia Charro en el sorteo.... #SilviaCharro pic.twitter.com/qCylxzosKM — Xuacu Ximielga (@XuacuXimielga) 14 de diciembre de 2017

Silvia Charro desde que mezcló en la piscina ácido clorhídrico con sulfato de sodio no ha vuelto a ser la misma... — A.n ?Dream (@a_nDream) 14 de diciembre de 2017

Lo de Silvia Charro nos ha enseñado que en las comidas y cenas de empresa hay que tener cuidado. — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 14 de diciembre de 2017

Silvia Charro es la Winona Ryder Española pic.twitter.com/OdM4lwj83t — Gerard Gomez (@gerardlolez) 14 de diciembre de 2017

Silvia charro y las hipotecas de tipo fijo ?? pic.twitter.com/ymUqyDyLlb — ??Screemface (@_ScreemFace_) 14 de diciembre de 2017