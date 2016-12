Juventud y alcohol

Hace unos diez o doce años que tuve en mis manos un informe de una universidad americana (no recuerdo de cuál) en el que se decía, entre otras cosas, que la ingesta de alcohol en cantidades importantes antes los 21 años (no 18), afecta peligrosamente a varios órganos vitales; que la afección aun es más perniciosa si se hace mediante la denominada "ingesta nórdica" (beber grandes cantidades de alcohol de alta graduación en poco tiempo), y que los efectos dañinos podría tener trascendencia, al menos, en las tres siguiente generaciones.

Ahora que le exigimos protección infinita a la Administración, nunca pude entender que los expertos no hayan presionado más a los políticos (que solo piensan en el voto) para dejarlos en evidencia por permitir ciertos hábitos, como el botellón, que no solo no prohibieron, sino que incluso en algunas ciudades hicieron botellódromos para que los jóvenes se encharquen a sus anchas sin necesidad de molestar a los demás. Porque, más allá de los accidentes de tráfico y de otros de índole similar, como los ahogamientos de la playa del Orzán, en A Coruña, para mí, este comportamiento de los políticos es tan nocivo como todos los casos de corrupción que se van destapando, no solo por los costes económicos al Erario, sino, sobre todo, por los costes en salud.

Que la Policía Local de A Coruña haya puesto una pica en Flandes al irrumpir en una discoteca y denunciar a los responsables de servir alcohol a menores, me hace albergar la esperanza de que sean los ayuntamientos del cambio los que pongan fin al infausto botellón. ¿Qué no lo creen?, bueno, allá ustedes.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.