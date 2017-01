Propósitos de año nuevo: El fracaso y el éxito

Con la llegada del año nuevo todos comenzamos a crear ilusiones y expectativas para este 2017, muchas en forma de propósitos de año nuevo. Aunque esta tradición parezca relativamente moderna, en verdad sus orígenes se hallan en la civilización babilónica, los babilónicos hacían promesas a sus dioses y diosas al empezar el año para ganarse su apoyo y favor. Sin embargo, y lamentablemente se estima que un 92% de las personas que hacen propósitos de año nuevo no llegan a cumplirlos. Entre los errores mas comunes que deberíamos evitar para cumplir nuestros objetivos esta el de no ser específicos con lo que queremos, por ejemplo conseguir adelgazar será mas fácil si te propones bajar un kilo cada mes que si te propones directamente "adelgazar". Esta diferencia hará que sea mas sencillo observar el progreso hacia tu meta final, y así podrás ir sumando motivación al ver el progreso. Por muy difícil que sean de cumplir nuestros objetivos, rendirse no es el mejor camino, como dijo Leonardo Da Vinci, "Los hombres geniales empiezan grandes obras, los trabajadores las terminan".