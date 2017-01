Ante la corrupción, tolerancia cero

Normalmente en las empresas cuando un trabajador no rinde lo suficiente, tiene mal comportamiento, o no cumple con sus tareas ese trabajador es reprendido o despedido. Sin embargo, no todos los trabajadores sufren esas consecuencias. La clase política española se ha ido curtiendo con el paso de los años adquiriendo cierta posición dominante ante los demás; nuestros políticos no tienen miedo a la gente, ni a ser castigados por las urnas, ni tampoco tienen miedo a la justicia, la cual podría bien estar representada por un caracol en vez de por la diosa griega Dice. Este libre albedrío de nuestra clase política ha creado un escenario donde es casi imposible que aquellos que son culpables de crímenes o estafas admitan su responsabilidad. Buen ejemplo de esto serían las represarías inexistentes hacia el responsable del accidente del YAK-42 o los muchísimos casos de corrupción abiertos que tiene este país actualmente. Si un pobre va a la cárcel por robar o matar, un político que mata o roba también ha de hacerlo.

