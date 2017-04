Los ignorantes educados

Cuando escuchamos alguna crítica sobre la educación, estas suelen referirse a los recortes o a la Ley Wert, sin embargo el problema que tiene actualmente la educación no es económico, sino que reside en la configuración de la educación per se.



Este sistema imparte una metodología mecanizada enfocada a desarrollar y premiar la memorización por encima del resto de aptitudes que pueda tener el alumno, exigiéndole memorizar datos como fechas o ecuaciones matemáticas, sin calculadora ni ayuda, en lugar de aprender a utilizar esos datos.



En una época en la que a golpe de clic tenemos en nuestros bolsillos millones de libros de historia y calculadoras este sistema educacional ha quedado obsoleta. Antiguamente se premiaba el ser una persona culta, y tener amplios conocimientos sobre varias ramas del saber, pero ahora la sociedad crea individuos profesionales, altamente especializados en un campo pero absolutamente incultos, e ignorantes en los demás.



Esto lo sufrimos todos, debido a que aunque una persona cumpla los requisitos legales para poder votar, rara vez cumplirá los intelectuales, y acabara votando a partidos socialistas o neo-liberales sin saber siquiera lo que significan esos términos. Así pues llegamos a una dolorosa verdad, nuestro país lo dirigen ignorantes, nuestro país lo dirigimos nosotros.



LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contaco. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.



Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.