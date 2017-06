Precisamos do agro galego

As políticas actuais non reparan no abandono do agro. Os campos e as aldeas se van abandonando. Todo queda para o lume. As persoas que viven no campo non loitan só contra os prezos do leite. Éste é o problema máis coñecido hoxe en día, pero por suposto non o único, nen moito menos. Por que as nosas institucións non reparan seríamente neste tema? A nós, ás persoas ás que representan as institucións, nos interesa! Interesa ós principais afectados (labregos e gandeiros), pero tamén a moitos outros que traballamos indirectamente neste sector. Interesa tamén ás persoas das vilas e cidades, que demandamos que os produtos que consumimos veñan do noso país, e non por avión. Interesa á política de prevención de incendios. Interesa!

Por que entón as nosas representacións nas institucións (ou sexa, os políticos) non reparan no agro?

