La zanahoria de Montoro

Hace unos días, ante la pregunta de los periodistas al Sr. Montoro sobre si iban a bajar los impuestos, este respondió sonriendo que "esta zanahoria" la dejarán para cuando falte un año para las próximas elecciones, pues si no, ¿qué iban a ofrecer a los ciudadanos?

Es increíble el grado de desfachatez al que se ha llegado en la política con tal de conseguir perpetuarse en el escaño; de hecho, esto lo hacen todos los partidos, no solo el PP, pues desde el no a la OTAN de Felipe González hasta el Sr. Rajoy en su primera legislatura donde utilizó una saco de zanahorias, ya que no cumplió nada de lo que prometió en su programa electoral, o el Sr. Zapatero, con su negativa en reconocer la crisis.

Ya no se esconden en mostrar sus artimañas para engañar a los ciudadanos como vienen haciendo desde hace cuarenta años, ahora hasta lo reconocen, aunque gracias a la incultura política de este país este partido seguirá ganando las elecciones. Ya es hora de que los ciudadanos digamos basta de mentiras y promesas incumplidas y exijamos responsabilidades a quienes no cumplen lo prometido en campaña electoral.

