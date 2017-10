Es insufrible que la mayoría que trabaja en el sostenimiento de un país y hace que este funcione, se tengan que ocupar, además, de los que se permiten no hacer nada o aquellos que haciendo son unos irresponsables e ineptos.

Este tejido base social realizan en silencio su trabajo, ocupándose de cualquier servicio (público y privado) que requiere esta sociedad, sosteniendo este país. En esta construcción social es terrible que los que se colocan en un nivel superior se dediquen a organizar sus tinglados, cambios estructurales. O caprichos, como "tirar cualquier pared o levantar otra". Realizando mucho ruido siempre por interés propio y siempre sin tener en cuenta los niveles que están por debajo de ellos. Gozando de toda impunidad, hagan lo que hagan.

Cuando causan cualquier estropicio se retiran, poniendo en primera línea, y en riesgo para arreglar su desaguisado, a la base trabajadora, que es el sostenimiento de este país. Y si lo que han provocado puede ser ruinoso, exigen que los de abajo apuntalen el edificio para que ellos no caigan, aunque con ello corramos el riesgo de que nos aplasten. Se detecta con todo esto que no les importamos nada. No teniéndonos en consideración y no respetando nuestro buen hacer, exponiéndonos a la intemperie.

Todo aquel situado en el nivel superior que se pregunte por su cobardía de no sufrir ningún riesgo (hagáis los que hagáis o no haciendo nada). Y tenéis la valentía de colocar a los que trabajan por el bien común en los diferentes ámbitos de la sociedad en situaciones intolerables. Es inaguantable tanta acción sucia e indecente que nos cae de arriba.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.