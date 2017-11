Sorpresa e indignación ante la decisión del tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra de aceptar un informe ampliado sobre la vida de la chica tras la violación. Además, es un informe realizado por un detective privado y encargado por uno de los cinco acusados de La Manada.

No debería ser aceptable que se pueda banalizar, ni buscar ningún tipo de atenuante cuando hablamos del abuso sexual.

Solo puedo decir que me da mucha vergüenza vivir en un país donde se ponen disculpas para no condenar la violación. ¡NO, ES SIEMPRE NO!

Da igual cómo va vestida o si está sola, no importa a qué hora está en la calle, tampoco importa su vida personal, la violación no tiene ninguna justificación.

Una mujer se puede vestir como le dé la gana, podría ir desnuda y eso no me daría derecho a tocarla.

No hay disculpa para el abuso. El instinto animal es un cuento, una disculpa de una sociedad machista. Que nadie se esconda detrás del instinto irrefrenable de una supuesta bestialidad cavernícola, no hay disculpa, ni perdón.

Pero lo que ya es el colmo es tratar de culpabilizar a una víctima de violación por tratar de llevar una vida normal y superar el trauma del abuso. ¿Qué debería hacer?, ¿suicidarse o entrar en un psiquiátrico?

Los Jueces deben valorar y castigar el delito, no la vida privada de la víctima.

Los violadores y abusadores merecen un castigo ejemplar, la violencia sexual, la violación es un acto de tortura, la violación es un tipo de terrorismo que se ejerce contra el más débil.

Normalmente la víctima es una mujer, pero también pueden ser niñas y niños, el violador o agresor sexual abusa por la fuerza o por la intimidación, abusa del más débil.

Ninguna sociedad puede aceptar estés hechos, es necesario dar una respuesta contundente y sin disculpas, como también es necesario hacer una labor pedagógica y de concienciación a todos los niveles.

No existen eximentes tolerables. ¡NO, es siempre NO! Obligar a una persona a mantener relaciones sexuales por la fuerza es un acto de tortura terrorista y bárbaro.

