Algunas noticias confortan. A mí lo hace la que dice que el Ayuntamiento de Ourense importa un programa islandés para tratar de frenar una moda que, precisamente, nos llegó de tierras nórdicas: el botellón.

Porque está más que demostrado que el botellón -o consumo descontrolado de alcohol entre jóvenes y adolescentes- tiene perniciosas consecuencias para la salud, máxime cuando las ingestas comienzan a edades tempraneras, como es el caso. Pero es que, además, el botellón es la plataforma perfecta para iniciarse en el consumo de otras drogas; es el origen de muchos accidentes de tráfico y de peleas; es la sentina donde los jóvenes, no solo vomitan y miccionan, sino que dejan esparcidas toneladas de basura en un deplorable espectáculo. Pero a la vista de tanta violencia como se da en la actualidad (en el entorno familiar, en la escuela, en los centros de salud y, no digamos, la lacra que nos asola: la violencia machista), uno se pregunta si una gran parte de esos violentos no serán el fruto de las primeras cosechas del susodicho botellón. Porque es obvio que muchos jóvenes beben para inhibirse de sus complejos de inferioridad e introversión. Bebiendo alcohol se sienten más osados, más hombres, más machotes, ¿más violentos? Ahí lo dejo.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.