Nieve, frío y el cambio climático

"Hace mucho frío y en muchos lugares está nevando". Esta frase podría resumir perfectamente muchos titulares publicados en los periódicos más importantes de España. Desafortunadamente, con tanta nieve hay gente que empieza a dudar de si el cambio climático es real. Esto se debe a una confusión entre el término "tiempo", es decir el estado de la atmósfera en un momento determinado, y "clima" la estadística a largo plazo hecha con los datos del tiempo. El cambio climático sigue su aterrador progreso y mientras tanto, en nuestro país, ningún partido político hace nada por evitarlo. Y es que ante un peligro futuro, nuestra mente inventa todo tipo de excusas para posponer la resolución del problema hasta que el peligro es inminente. Cuando los incendios quemen todos nuestros bosques, cuando desaparezca Doñana y la albufera de Valencia, cuando se extingan el 30% de las especies, cuando desaparezca la pesca, cuando las plagas nos dejen sin cultivos, cuando nuestros hijos mueran por nuevas alergias y enfermedades respiratorias, entonces, y solo entonces, intentaremos cambiar, pero ya no podremos. Estamos a 2º C del punto de no retorno.