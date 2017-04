IBM, Popular, BBVA y Paychex

- Buenas David. Felicidades por su trabajo y sus aportes. Soy seguidor suyo tanto en los programas de radio como en los seminarios y redes sociales. En esta ocasión le pregunto por IBM. ¿Qué opina de un HCHi [Hombro-Cabeza-Hombro invertido] en gráfico semanal? El objetivo coincide con los máximos de la historia marcados en marzo de 2013. Actualmente está consolidando ( pull-back ). ¿Lo considera fiable? Saludos.



-Espero que nos siga sobre todo donde aportamos más información, en www.bolsageneral.es. En cuanto a IBM no veo una figura de HCHi clara y de considerarla válida (que no sería el caso) el hombro derecho es demasiado pequeño y el objetivo sería por encima de máximos. Intuyo por ese motivo que utiliza gráfico sin ajustar dividendos, lo cual es un error. Es un valor en tendencia alcista, que consolida y que aún no ha llegado a su primera zona de soporte en los 163-164 dólares. Un cordial saludo y buen trading.



- Buenos días. Mi pregunta es sobre las acciones del Popular. ¿Qué tendencia ve en las próximas semanas? Un saludo y gracias.



-No tengo ni idea de qué hará, pero sí de lo que ha hecho los últimos nueve años, caer un 97,4%. Es un valor terriblemente bajista que cae mientras la mayoría de acciones se disparan. No pierdo el tiempo con valores bajistas y estoy ganando dinero con los valores que suben. Popular tiene sus primeras resistencias en 0,954, 1,021 y 1,063 euros. Como mínimo deberíamos exigirle que rompa alguna resistencia. En la actualidad no es un valor que pueda estar en nuestras carteras ya que en Bolsa General seleccionamos los valores más fuertes de España y Europa para comprar y está lejísimos de que el Popular entre en esa selecta lista. Ojalá recupere, porque hay muchos inversores perdiendo muchísimo dinero en el valor, pero llevo ocho años repitiendo que no me gusta. En banca prefiero Bankinter o Santander. Se gana dinero siguiendo las tendencias y estructuras de los precios, no anticipándose y adivinando giros. Un cordial saludo y buen trading.



- Buenas David. En primer lugar felicitarle y decirle que ojalá hubiese más gente como usted. Mi pregunta es sobre BBVA. ¿Dónde pondría usted el objetivo por la ruptura del triángulo ascendente que avisó? Gracias y un saludo.



-Muchas gracias por los elogios. BBVA sigue en tendencia alcista sin novedades. A partir del Brexit empezó a fabricar mínimos y máximos crecientes. Confirmó un nuevo tramo de subidas como avisé en esta sección al superar los 6,60 euros. Soporte clave en 5,80 euros, aunque la zona de 6,60, que fue resistencia, también podría funcionar de soporte en caso de caídas. Sería un claro mantener y lo más probable sería que volviera a la zona de máximos de 8,60 euros. Un saludo y buen trading.



- Hola David. Estoy en Paychex (Nasdaq) en 62,80 dólares. Gracias por tus aportes en este mundo de la Bolsa tan complicado.



-Paychex es uno de tantos valores de EEUU que subieron de forma vertical desde que en 2009 avisábamos del inicio de una tendencia alcista primaria en la Bolsa de EEUU. El timing de compra en Paychex en marzo fue pésimo. Debe aprender además de seguir la tendencia (está claro que ha elegido un valor muy alcista), a elegir un buen punto de entrada. El mejor momento de compra es en el inicio de las tendencias y después se pueden hacer compras de continuidad, buscando que la tendencia siga, pero siempre buscando un buen timing. Ahora, por ejemplo, está cerca del soporte que supone el mínimo anterior de 57,07 dólares. De perder este nivel tendríamos el primer signo de debilidad. Confirmaría debilidad ya para medio plazo de perder los 52,37 dólares. Estos meses he sido muy positivo con la Bolsa española, ya que tenía más potencial. Un cordial saludo y buen trading. Tiene las puertas abiertas para aprender a invertir en Bolsa siguiendo un método objetivo y profesional en Bolsa General.