El precio de la electricidad repunta un 7% respecto a hace un año por la ola de calor

La factura de la luz subió un 7,65% el mes pasado -marcado por las altas temperaturas causadas por una ola de calor- respecto al mismo mes de 2016, aunque el aumento en relación con la de mayo fue sólo del 0,95% para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada o Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC).

El precio de la electricidad para un consumidor doméstico tipo -con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (KW) y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes)- alcanzó en junio los 56,12 euros el megavatio hora (MWh), frente a los 55,59 euros de mayo y los 52,13 euros de junio de 2016, según los resultados del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Respecto a enero, el precio de la luz se redujo más de un 20%, cuando la factura para un consumidor tipo llegó a los 67,49 euros.

Los precios de la electricidad en el mercado mayorista, que determinan en torno a un tercio de la tarifa regulada, alcanzaron en el primer mes del ejercicio picos superiores a los 91 euros el megavatio hora, al dispararse por la ola de frío, la escasez de viento y lluvia y la subida del gas natural, que tuvo que emplearse más para producir electricidad ante la falta de generación eólica e hidroeléctrica, las fuentes que son más baratas.

En junio los precios en el mercado mayorista subieron, pero no en la medida que lo hicieron en enero, y se movieron entre los 42 y los 56 euros, superando los 50 entre los días 13 y 26, periodo marcado por las altas temperaturas ocasionadas por una ola de calor, aunque desde que bajaron el pasado día 28 se moderaron en el entorno de los 44 y los 45 euros.

A finales de la semana pasada el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya descartó que se repita la situación vivida en enero, cuando el precio de la electricidad casi duplicó los niveles registrados en 2016. El Gobierno prevé estabilidad en el recibo de la luz en los próximos meses pese a que la sequía y las altas temperaturas están provocando escasez de oferta de energías renovables, a lo que se suma un aumento de la demanda para hacer frente al calor.

En una entrevista concedida a Antena 3, Nadal aseguró que la actual situación meteorológica no ayuda a moderar los precios, pero sostuvo que las condiciones de mercado no se están alterando "gran cosa". El titular de Energía afirmó que los precios en 2017 "son prácticamente idénticos" a los que se pagaron en 2015. "Unos precios razonables para las circunstancias, de unos 50 euros MWh, que no tienen nada que ver con los 80 euros, o incluso 90, de este invierno, con lo cual no creo que vaya a repercutir gran cosa en la factura de la luz", señaló Nadal.

Precisamente, el Ministerio de Energía convocó ayer oficialmente la nueva subasta de renovables, que se celebrará el próximo 26 de julio y cuya resolución de la convocatoria se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La nueva puja pondrá en juego al menos otros 3.000 megavatios verdes, tras los 3.000 MW adjudicados en la celebrada el pasado mayo. La convocatoria permitirá a España avanzar definitivamente en el cumplimiento de los objetivos de introducción de renovables fijados por la UE para 2020.

El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, la filial verde de Endesa, y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 MW. La aragonesa Forestalia volvió a dar la sorpresa, como en 2016, al adjudicarse el mayor paquete en la subasta, con 1.200 megavatios, el 40% del total. Gas Natural Fenosa se adjudicó 667 MW y Enel Green Power España se hizo con 540 MW.