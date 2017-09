Galicia lidera la caída del gasto empresarial en nuevas tecnologías con un desplome del 44%

Todos los caminos de la innovación llevan a las nuevas tecnologías. Desde la mejora de las comunicaciones internas con los empleados y a lo largo de la cadena de producción, hasta vender por internet o la capacidad para analizar la mayor información posible del día a día de la empresa para potenciar la actividad y detectar al instante cuáles son las posibles mejoras. La digitalización llega para quedarse y no hay mejor ejemplo que la meteórica expansión del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en lo profesional y el ámbito doméstico y todos los planes de apoyo de las administraciones para fomentar su incorporación en las pequeñas y medianas empresas. Ahí, en la dimensión, está uno de los principales frenos al online. A menor tamaño de las compañías, menor capacidad para aprovechar los avances tecnológicos. Galicia, con un tejido productivo impregnado de pymes y micropymes, concentró el pasado año únicamente el 1,1% de toda la inversión en TIC de las firmas españolas. Y, lo que es peor, con un desplome del 44% en comparación con 2015.

La industria, embarcada en la revolución 4.0, representa el 30% del total, muy por encima del peso que actualmente tiene en el PIB de la comunidad. El 65% corre a cargo de los servicios y la construcción concentra el 3,8%.

El desembolso en bienes vinculados a este tipo de tecnologías entre las compañías con sede en Galicia alcanzó en 2016 los 45,8 millones de euros, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A software, tanto estándar como a medida, fueron otros 33,4 millones de euros. Los servicios y trabajos de consultoría en TIC y telecomunicaciones ascendieron a 45,8 millones. El capítulo de otros gastos tecnológicos rondó los 15,5 millones. ¿Total? Casi 140,6 millones de euros, frente a los casi 254 millones del ejercicio anterior.

La caída, un 44%, es la mayor de las registradas entre las comunidades el pasado año, con un recorte nacional del 6,2%. Le siguen Aragón, donde el descenso fue del 39%; un 35,6% en Extremadura; y un 34,2% en Andalucía. Seis de cada diez euros invertidos son de empresas madrileñas. Las catalanas suman el 19%; y las del País Vasco, un 4,2%.

No hay punto de comparación entre las dos realidades de la digitalización empresarial en Galicia, la que forman las empresas de 10 o más empleados, y el resto, la inmensa mayoría. De hecho, el 96% de las sociedades en la comunidad no llegan a la decena de trabajadores. En este segundo grupo, aunque pueda parecer sorprendente, no todas cuentan con ordenadores: sólo un 67%. En las que superan esa franja de plantilla, el porcentaje roza el 100%. Apenas el 1% de las más pequeñas tiene especialistas en tecnologías de la información, mientras que en las más grandes el promedio asciende al 17,4%, alrededor de cinco puntos por debajo de la media nacional.

A pesar de los problemas que muchos directivos denuncian para encontrar perfiles formados en nuevas tecnologías, solo el 2% de las compañías gallegas que intentaron fichar trabajadores cualificados tuvieron problemas para lograrlo.

Las diferencias por tamaño de empresa son muy parecidas en la conexión a internet. El 98% de las más grandes tiene el servicio, mientras que en el resto son el 62%. Pero no todas están presentes en la red. De las de mayor envergadura, tiene página el 73,2%. La inmensa mayoría tira de ella para presentarse, pero son muchas menos las que cuelgan su catálogo de productos (47%), las que permiten hacer pedidos o reservas (15,8%) y solo el 7% apuestan por personalizar contenidos y navegación en función de sus usuarios habituales, la necesaria segmentación que marcan los expertos. Entre las pequeñas, la web es cosa de una de cada cuatro de las que tienen en internet.

Todavía desciende más la participación en redes sociales. El 42% de las grandes -entre ellas, publicitarse en internet es residual: 18%- y el 33,5% de las pequeñas. Sí destaca la tramitación online con las administraciones, con porcentajes del 87,9% y el 75%, respectivamente.