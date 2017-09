Kraft Heinz y General Motors

- Muy buenas señor Galán. ¿Cómo ve entrar en estos momentos en Kraft Heinz? ¿Podría indicarme algún valor a largo plazo aprovechando la tendencia del nada? Gracias y feliz trading .

-El valor consolida en el corto plazo, corrige tras las subidas previas. Tiene primer soporte en 77,73 dólares. Esperaría a que forme algún suelo tras las caídas de los últimos tres meses. Primera resistencia en 82,35 dólares. En valores europeos me gusta, como dije esta semana en la radio, Peugeot. También Galp o Renault. Renault confirmaría de superar los 85,701 dólares. Un cordial saludo y buen trading.

- Buenos días David. Aplicando las enseñanzas de su curso, quería saber si ve correcto vigilar General Motors para entrar en el valor. En primera instancia veo un gran impulso alcista, hasta 38,79 dólares, que acaba de activarse hace pocos días, aunque creo que no es momento de entrar por la sobrecompra del RSI y porque acaba de cumplir un segundo alcista hacia 39,27 dólares. También veo objetivo alcista por ruptura del canal (quizás dé consolidación a la subida del gran impulso que antes le comenté). Mi idea sería que hiciera un throw a la resistencia superada y relajara RSI para entrar. Espero sus apreciaciones. Gracias.

-General Motors está en clara tendencia alcista de corto-medio plazo. El valor tiene estructura de segundo impulso alcista con objetivo en los 42,57 dólares. Eso sí, ahora no tiene buen timing, al estar lejos de soportes y en sobrecompra. Hace unos meses tenía buen punto de entrada. Comprar tras alguna corrección (si se produjese del 10-12% no me parecería mal). Lo más probable es la continuidad alcista. Primeros soportes en los 34,24 y 31,24 euros.

- Hola David. Me llama la atención Texas Instruments. ¿Le parece bien entrar ahora con stop en 75,46 euros? ¡Gracias grande entre los traders de España!

-El valor sube desde 2009, cuando inició tendencia alcista y entró en subida libre al romper, en 2013, sus anterior máximo en 30 dólares. Ahora está en 86 y lejos de soportes tras subida muy vertical. El primer soporte es en 75,46 dólares, con lo que el primer stop posible para corto plazo serían esos 75,45 dólares. De todas formas le aconsejo entrar cerca de soportes, no tras subidas. En valores alcistas (este es de los más fuertes) lo ideal es comprar tras descanso o consolidación, como la de julio. Gracias por los elogios. Buen trading.

- Hola David. Siempre te he escuchado que la paciencia en el trading es muy importante. Tengo BMW hace muchos meses y sólo estos días parece desperezarse. Tiene pendiente un doble suelo, pero también parece tener activado un doble techo hacia 71 euros. Me gustaría que dieses un poco más de luz con el valor porque paciencia ya llevo. Un abrazote.

-BMW tiene soporte importante en 77,07 euros. Hizo un resumen perfecto del valor. En el último año en Bolsa General hicimos dos operaciones con él: una ganancias y otra de pérdidas. Desde hace dos semanas tenemos otra operación en el valor y esperemos que sea la más rentable y vaya a por el objetivo de gran doble suelo de 96,10 euros. Vendría bien superar la resistencia de 88,20 euros. Parece que el sector se anima. Peugeot rompió resistencia y dio señal de compra esta semana y Renault consolida en un triángulo que probablemente romperá por arriba. La superación de 88,20 euros en BMW confirmaría el escenario alcista. Paciencia y stops consecuentes con el horizonte temporal. Si es largo plazo, stop holgado, y si es corto plazo, más ajustado. Un saludo.