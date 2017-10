Almirall, Enagás y A3Media

- Buenas tardes David. Muy agradecido por todo tu trabajo y, sobre todo, por dar voz a lo que ves en los gráficos y mostrarnos un camino consistente y coherente. ¿Podrías decirme algo sobre Almirall? Tras el profit warning ha podido realizar un A-B y ahora estaría en esa C de caída que llegaría por debajo de esa A inicial. ¿Cómo la ves? Muchas gracias. Un abrazo, David.

-Almirall es un valor que se encuentra en tendencia bajista con cierto soporte en los 7,85 euros. Tras rebote, se vuelve a acercar a esa zona. Mejoraría con claridad por encima de 9,93 euros. Hay que esperar a que haga un suelo claro para volver a confiar en el título. De todas formas, cuantos más años pasan y más experiencia acumulo, menos me gusta complicarme la vida y más voy a lo fácil. Tenemos en cartera valores como CIE Automotive, Ebro Foods y Amadeus que se encuentran en máximos de la historia y que nos gustan desde hace años, por comportarse mejor que la media del mercado. Me gusta tener en cartera los valores más fuertes.

- Hola Sr. Galán. A pesar de que lleva desde el año 2012, ¿que opinión le merece Enagás para entrar largo? Con soporte entre 21,40-20,60 (corríjame si me equivoco) y objetivos máximos del año pasado sobre los 26 y puede que más si consigue romper estos 26. Gracias.

-Enagás es muy alcista desde el año 2009 y se puede mantener en cartera. Hay una sucesión perfecta de mínimos crecientes. Primer soporte clave de largo plazo en los 21,36 y 21,115 euros. Entrar en un valor alcista de largo plazo para objetivos tan pequeños se aleja de mi filosofía de inversión. Es mucho mejor ir a por el pan que a por las migajas. Seguir las tendencias hasta que no terminen. Exprimir el ciclo alcista hasta que finalice. Por supuesto que puede operar en el corto plazo, pero siempre será menos rentable ¿Por qué razón vender un valor alcista? Un cordial saludo.

- Muy buenos días señor Galán. ¿Estarían Acciona y Antena 3 en estos momentos dentro de lo que usted tendría en su cartera personal ? Si no es así, ¿podría darme un valor para posicionarme ahora? Muchas gracias.

-A3Media está cerca del soporte de los 8,11 euros, pero ninguno de los dos valores cumplen mis requisitos para ser un valor Bolsa General. Para ser un valor Bolsa General tendría que ser un valor fuerte, en clara tendencia y/o con objetivos alcistas activados y/o que lo haga mejor que los demás títulos. Me gusta Ebro Foods. En el corto plazo solo empeoraría por debajo de 19,365 euros y para largo plazo solo empeoraría por debajo de 18,06 euros. Mis valores favoritos en la bolsa española son CIE Automotive y Amadeus, pero desde que los llevamos en cartera los beneficios son muy abultados (cerca del 40%) y no están ahora en un punto de compra ideal. Hay que entrar cuando están cerca de soportes. Ebro no tiene muy cerca los soportes, pero tampoco los tiene lejísimos. Es mucho más importante que aprenda a invertir, que acertar una estrategia concreta en un año concreto. Un cordial saludo y buen trading.

- Hola David. ¿Me podría dar un par de valores fuertes para entrar en el Dax y otros dos en el Cac 40? Muchas gracias.

-Lo que me pregunta se llama Centro de Traders y Boletín de estrategias de corto plazo. Con estos consultorios, mis tres participaciones en radio cada semana y mis tres seminarios de bolsa semanales, la web o el foro de Bolsa General (todo gratuito), le debería llegar para sacar alguna idea de inversión, pero si lo quiere mascado, numerosas estrategias con stops y seguimiento diario, le recomiendo las dos opciones que le comento. Del Dax, por citarle alguna, me gustaba mucho BMW pero ya se está disparando. Si corrigiera un poco sería una opción. Un cordial saludo.

- Buen día David. He abierto una posición en Apple al precio de 147,79, ya que ha superado una lateralidad (cuádruple suelo, no muy académico). El objetivo sería aproximadamente 155,45, que a su vez esta muy próximo a los máximos históricos. Mi stop está por debajo de la figura en 138 y por debajo de la media de 200. ¿Es suficiente este stop para ir a buscar un objetivo mas ambicioso? Saludos.

-En primer lugar darle la enhorabuena, ya que siguiendo el método de análisis técnico profesional que enseñamos desde Bolsa General, se le ha cumplido ese cuádruple suelo que me comentaba hace unas semanas. Me llegan tantas preguntas cada semana que se me acumulan. El stop era bueno, incluso lo podría haber puesto justo por debajo del pequeño suelo que comentó, en los 141,63 dólares. Y si no me equivoco, tengo la impresión de que nos sigue por el lenguaje que emplea. Efectivamente, lo conveniente era y es buscar objetivos más ambiciosos. Apple llegó en septiembre a niveles de casi 165 dólares tras ese suelo y ha marcado un pequeño soporte intermedio en los 149,16 dólares.