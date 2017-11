La firma EY elige a Ignacio Rivera como emprendedor de año en Galicia

El consejero delegado de Hijos de Rivera, la empresa coruñesa productora de Estrella Galicia, Ignacio Rivera, fue reconocido este miércoles como el mejor de Galicia por la consultora EY por lo que optará al XXII Premio Emprendedor del Año de EY (Ernest & Young), que se entregará en la final nacional en Madrid en marzo. El acto de proclamación se celebró en el Hotel NH Collection Finisterre de A Coruña y fue clausurado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Ignacio Rivera ha explicado que en su actividad busca "que la gente sea feliz trabajando" y "ser un factor clave en el éxito de los clientes", además de "soñar", que "es gratis y muy rentable". "Lo que me divierte es emprender. La parte de empresario me aburre un poco", ha continuado sobre su trayectoria una compañía que empezó a dirigir con 150 trabajadores, aunque ahora supera los mil para una facturación cercana a los quinientos millones de euros en 58 mercados. Ha incidido en que "Galicia es, sin duda, clave del éxito" de su empresa y ha celebrado que la comunidad esté "cada vez más cerca de la media" en el ámbito económico, aunque ha apostado por que esté "por encima". En su intervención ha lanzado un mensaje para el desarrollo del Corredor Atlántico de Mercancías, que Fomento ha aplazado diez años para los ferrocarriles de mercancías. "Es una mala noticia para todos los empresarios que estamos radicados aquí y que veíamos en ese ferrocarril una vía para comercializar nuestros productos hacia Europa", ha zanjado. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que Rivera tiene "serias posibilidades de ganar" y, tras recordar su voluntad vinculada a la bajada de impuestos solicitada por las empresas, ha celebrado el hecho de que Galicia tenga "una cerveza para el mundo que tiene la inteligencia de utilizar el topónimo" de la comunidad, en Estrella Galicia. Espera "que Galicia sea un activo reputacional para Estrella" porque "calidad y Galicia son dos conceptos que van muy parejos", algo que no sucede en otros lugares. Eso no ocurre en todos los sitios, pues en algunos lugares los políticos "han perjudicado de manera irresponsable" sus topónimos, en referencia, sin nombrarla, a Cataluña, donde el nombre es "señal de incertidumbre" mientras que en Galicia debe ser signo "de certidumbre y de seguridad".

El socio director del Premio Emprendedor del Año EY España, José Luis Rodríguez Expósito, ha aplaudido la trayectoria de Rivera a lo largo de su vida empresarial, que representa "los valores" que quiere transmitir la iniciativa, vinculada "al empresariado y al emprendimiento". Antes de la proclamación, la socia directora de la oficina de Galicia de EY España y antigua secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, ha subrayado la importancia de los empresarios como "principal fuente de creación de empleo", motivo que lleva a "premiar su labor". El director general del BNP Paribas Wealth Management, Alfonso Martínez Parras, ha avanzado que en la situación económica actual "las bolsas se deberían comportar bien" y ha detallado que "el ciclo americano más avanzado que el europeo". Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de IESE, Luis Arias, ha declarado que la labor de su entidad es "fomentar la mejora de todos los profesionales para mejora a largo plazo de las empresas y la sociedad".