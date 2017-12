IBM y Procter&Gamble

- Hola David. ¿Cómo ves IBM? Tras largas caídas, aproximadamente del 45% desde 2013, rompió el canal bajista en setiembre del año pasado y, después de una recuperación alcista, ha vuelto a corregir. La semana pasada dejó una vela de reversión en gráfico semanal. ¿Te parece esta señal de compra suficiente para iniciar operaciones alcistas o esperarías otras confirmaciones? Gracias.

-IBM está consolidando. En la tercera semana de noviembre dejó una vela con sombra inferior alargada, vela Doji Libélula, con la que confirmó posteriormente una pauta de martillo, que marca primer soporte en los 146,21 dólares y soporte importante en los 137,75 dólares.

Mejoraría por encima de 160,90 dólares, con lo que activaría pequeño objetivo alcista, siguiendo el método Fibonacci que explicamos en el curso online de Bolsa General, y activaría gran objetivo alcista de largo plazo de superar los máximos del año, en los 177,36 dólares.

- Buenos días. Parece que Procter&Gamble ha roto un canal bajista de medio plazo. ¿Es suficiente la ruptura para pensar en cortos, ya que el objetivo bajista es ambicioso, o crees que la tendencia alcista terminará por anular el objetivo del canal? Gracias.

-Efectivamente, rompió a la baja un canal alcista, pero de momento no perdió el mínimo creciente anterior, de la fuerte tendencia alcista primaria que tiene el título desde hace décadas. Soportes en los 85,42, 85 y 84,22 dólares. Si la pregunta es si estaría corto en este valor, la respuesta es obviamente no. Busco compras en valores fuertes en zona de soporte y cortos solo en valores débiles tras romper soportes o en resistencias. P&G es un valor fuerte en el largo plazo, que está consolidando y no ha confirmado deterioro de momento. De perder los 85 dólares confirmaría deterioro, pero es probable que haya cientos de valores mucho más débiles y más susceptibles, por tanto, de buscar posiciones bajistas.

- Buenos días David. Soy fiel seguidora tuya, gracias por tu gran ayuda. Quisiera que analizaras el cambio NZD/USD [dólar neozelandés/dólar estadounidense] en tiempo horario y diario. Lleva meses consolidando. ¿Cómo lo ves? Gracias.

-Está en tendencia bajista de corto plazo y consolidando en el medio-largo plazo. Solo mejoraría por encima de los 0,6917, 0,6945 y 0,69735 dólares. Posteriormente estaría la media de las 200 sesiones descendente. No veo estrategia clara. Hay otras divisas más interesantes a vigilar; como el rango lateral del euro/libra. Se rompería a la baja por debajo de 0,8730 libras zonales.

- Hola David. ¿Qué piensas de Adolfo Domínguez?

-Es un valor muy estrecho, de poca liquidez. Hay numerosas sesiones en las que se negocian en todo el día 10.000 euros. Cualquier gran inversor lo podría mover a su antojo entrando a mercado. Nosotros nunca operamos en valores de liquidez tan baja, ya que los moveríamos con nuestras entradas y salidas. Imagínese lo que podría pasar si entrasen o salieran fuerte grandes bancos de inversión o inversores institucionales. Dicho esto. Consolida e intenta mantener la subida, tras formar un suelo fuerte en la zona de soporte de los 3 euros. Resistencias en 5,49 y 6,37 euros. Con el inmenso número de valores alcistas y fortísimos tanto en Bolsa de EEUU como europea (incluida la española), no tiene mucho sentido destinar el capital a valores como este, que encima de tener baja liquidez no es, ni de lejos, de los valores fuertes del mercado.

- Hola David. Repasando un poco las operaciones, avisaste señal de compra en Bovespa Brasil a principios de 2016 en mínimos del canal y con sobreventa. Sin embargo, la media móvil por encima y a la baja, asimismo no se formó ningún suelo. ¿Podrías despejar estas dudas? Gracias por tu respuesta.

-Cuando recomendé la Bolsa brasileña en este periódico a principios de 2016, antes de subir un 100%, se daban varias circunstancias favorables, comentados en nuestros Seminarios de Bolsa semanales gratuitos:

1. Nadie hablaba bien de Brasil. Pasaba por fuerte recesión y escándalos políticos. Todos los expertos coincidían en que no había que estar en esa Bolsa y todo lo que se leía en la prensa salmón de Brasil era muy negativo. Normalmente en momentos de pánico se generan grandes suelos.

2. Se encontraba justo en la base de un claro canal bajista de largo plazo, que señalábamos en el análisis.

3. Si hace zoom verá cómo a finales de enero el Bovespa formó un pequeño doble suelo, acompañado de divergencias alcistas en los indicadores. Un saludo y buen trading.