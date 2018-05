La Cámara de A Coruña renueva el 60% de su pleno en los primeros comicios en ocho años

La Cámara de Comercio de A Coruña finaliza la legislatura más larga de sus 135 años de historia: ocho años ha estado sin renovar sus órganos de gobierno. El nuevo pleno, con 56 vocalías ya designadas, supone la renovación casi el 60% de sus puestos. Hay 33 nuevas empresas, entre ellas Alcoa, Celsa, Gadisa, la Compañía de Tranvías y Emalcsa. Mientras, 34 abandonan la institución (Nueva Pescanova, Mercadona, Begano, Gasthof, Caeiro...). Los vocales acabarán de tomar posesión este mes y, antes de junio (si se cumplen los plazos previstos), elegirán entre ellos el comité ejecutivo y el presidente.

Por ahora, el presidente en funciones, Antonio Couceiro, es el único que ha manifestado públicamente su voluntad de optar a la Presidencia. En las elecciones de 2010, Marcelo Castro-Rial arrasó al lograr 48 de los 57 votos en juego y derrotó a los otros dos aspirantes: Miguel Agromayor (cinco votos) y Gerardo Crespo (cuatro). Seis años después, Castro-Rial dimitió y su vicepresidente primero (Couceiro) ocupó su lugar. Ahora aspira a revalidar el cargo y está por ver si tendrá que medirse con algún otro candidato. Lo que está claro es que ni Agromayor ni Crespo pugnarán por el poder esta vez. No podrán hacerlo porque no están en el pleno.

Entre las 33 empresas que dejan de tener representación está la del presidente de la Federación de Comercio de A Coruña, Miguel Agromayor SL. Se cae también Gecreri SL -acrónimo del nombre y apellidos de Gerardo Crespo-, una de las sociedades de las que supuestamente se sirvió el empresario coruñés vinculado al PP y expresidente de los vecinos del Ensanche para cometer fraude en ayudas de formación, un caso investigado en el marco de la operación Zeta.

Tanto las empresas que entran como las que salen lo hacen por voluntad propia, ya que no se han cubierto los 60 sillones disponibles del pleno -por lo que no ha sido necesario votar para designar a los vocales-. Pero el listado de las firmas que se van está salpicado de pérdidas irreversibles que marcan la historia reciente de la vida empresarial coruñesa. Hay señales del estallido de la burbuja inmobiliaria, como es el caso de la baja de Arias Hermanos Construcciones. La empresa que llegó a liderar el último expresidente de la patronal gallega, Antón Arias, ya no existe como tal, ya que la familia perdió el control del accionariado de Arias Infraestructuras (su nueva denominación) y el hijo del fundador fue desposeído del puesto de consejero al que había sido relegado. Otra constructora que sale del pleno es Construcciones Fontenla (la promotora del presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla), que en 2012 entró en suspensión de pagos ahogada por una deuda de 40 millones.

En el ámbito industrial, abandona el pleno de la Cámara coruñesa SGL Carbón SA, la filial de la empresa alemana que hace dos años vendió su fábrica de A Grela a la japonesa Showa Denko. Por contra, entra la aluminera Alcoa -por ser una de las que realiza mayor aportación económica a la Cámara- y se mantiene Repsol Petróleo.

En el textil permanece invariable la representación del gigante Inditex (a través de Zara y de Zara Home), pero se marchan las otras dos empresas que había del gremio: Confecciones Fíos (vinculada a Zara) y Karpy Confección, dedicada a la comercialización de las prendas infantiles de Nanos. También habrá cambios en el comité ejecutivo.

La hasta ahora vicepresidenta primera, Carmen González-Rosón, no sigue como vocal. Siad 24 Galicia SL, la empresa de servicios sociales y ayuda a domicilio de la que es administradora, deja de tener representación en el pleno. Domingo Barba Nistal (que era vocal cuarto) tampoco sigue porque su negocio, Barny-Alformbras Orientales (que tenía su local en el Centro Comercial Cuatro Caminos) cerró. La vocal quinta, María del Carmen Caeiro, tampoco seguirá, en este caso por decisión propia ya que la empresa que fundó su padre, Manuel Caeiro, sigue con el negocio de concesionarios de Renault y Dacia en A Coruña, pero sale del ente cameral.

Diez de los 60 sillones del pleno están reservados para las empresas que más dinero aportan a la Cámara. Son, por este orden, Zara, Gadisa, Inveravante, Abanca (con dos vocales, por su corporación bancaria y la industrial y empresarial), Zara Home, Alcoa, Gas Natural, Proquiga Biotech y Celsa Atlantic. Otras diez fueron elegidas por la patronal coruñesa: Ceferino Nogueira, Terminales Marítimos de Galicia, Sarpel Ingeniería, Urbanizadora Herculina, CRC Obras y Servicios, Viajes Orzán, Caamaño, Concheiro y Seoane Abogados, Iceacsa Consultores, Internaco, y Visecorsa. A estas 20 firmas se suman 36 que han pedido voluntariamente estar en el pleno, de las que resultan 56 vocales que han comenzado a tomar posesión. Una vez se complete el proceso y se haya constituido el pleno, este podrá cubrir las cuatro vocalías vacantes.