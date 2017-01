La Clínica Pardiñas incluye Fisioterapia en sus servicios con una amplia gama de terapias físicas

La Clínica Pardiñas cumple este año su 30 aniversario. Entre la amplia oferta de especialidades que se tratan en el centro, destaca el uso pionero en A Coruña de implantes dentales, el desarrollo de nuevas técnicas de regeneración ósea y de cirugía guiada por ordenador. Desde 1989 los profesionales del centro llevan colocando implantes dentales y el gran número de pacientes satisfechos avalan su clínica como una de las más reputadas de Galicia en esta especialidad. En estas tres décadas, la clínica se ha especializado en implantes dentales, ortodoncia y disfunción temporomandibular, periodoncia, prótesis, endodoncia, estética dental, halitosis, roncopatías y apneas del sueño, sedación y cirugía oral y psicología. La Clínica Pardiñas también ha incorporado Fisioterapia a sus servicios.

Sala para realizar los tratamientos de fisioterapia en la clínica. | víctor echave

Con el objetivo precisamente de mejorar y ampliar la oferta de servicios, la Clínica Pardiñas cuenta en su equipo con la fisioterapeuta Belén López, que ofrece a los pacientes una amplia variedad de tratamientos de terapia física: fisioterapia deportiva, manual ortopédica, respiratoria, neurológica, geriátrica y traumatológica.

La fisioterapia deportiva está dirigida a personas que hacen deporte de forma regular para tratarles meniscopatías y lesiones de los ligamentos, de las articulaciones y de los músculos derivadas de la práctica deportiva. La manual ortopédica consiste en analizar las disfunciones del paciente en los sistemas articular, muscular y nervioso, mientras que en las terapias físicas orientadas a la mejora de la respiración se tratan enfermedades del aparato respiratorio como la EPOC o la fibrosis quística, al mismo tiempo que se busca la relajación del paciente y el aumento de su capacidad pulmonar.

Una de las estancias de la Clínica Pardiñas. | víctor echave

En cuanto a la fisioterapia neurológica, Belén López evalúa a personas con problemas motores, posturales o del equilibrio relacionados con lesiones del sistema nervioso como la de la médula espinal, esclerosis múltiple, traumatismo craneoencefálico, párkinson, ictus, parálisis cerebral infantil o esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La Clínica Pardiñas también ofrece servicios de fisioterapia geriátrica, encaminados a mejorar la funcionalidad psicológica y psicomotriz de las personas de la tercera edad a través de, por ejemplo, ejercicios para trabajar la fuerza muscular, el equilibrio o la movilidad. En casos de esguinces, fracturas, contracturas, luxaciones, degeneración articular, algias de espalda, tendinitis, calcificaciones, prótesis, rotura de ligamentos, fibras o meniscos, la experta ofrece técnicas de fisioterapia traumatológica para aliviar el dolor y reparar la lesión.

El servicio de Fisioterapia de la Clínica Pardiñas completa su amplia gama de terapias físicas con masajes terapéuticos con los que se tratan trastornos neuromusculares y musculoesqueléticos y además permiten aliviar la rigidez articular y tensión muscular del cuerpo, así como dolores y espasmos musculares .Y para mejorar edemas, inflamaciones y disminuir la retención de líquidos orgánicos se recurre al drenaje linfático manual.

La Fisioterapeuta también trabaja con el equipo de dentistas en problemas relacionados con la articulación temporomandibular como el bruxismo o la disfunción temporomandibular. Con técnicas como el tratamiento de partes blandas o la movilización articular, Belén López trata las disfunciones craneomandibulares y de la articulación temporomandibular de sus pacientes logrando la disminución del dolor y la restauración de la movilidad de la articulación. La Clínica Pardiñas aplica además en su servicio de Fisioterapia la novedosa técnica DNHS „Dry Needling for Hypertonia and Spasticity„, un sistema de punción seca utilizada en personas con lesión del sistema nervioso central con el objetivo de reducir la excesiva actividad electromiográfica en pacientes con patologías como parálisis cerebral infantil, accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico,

Para ofrecer estos nuevos servicios de fisioterapia en A Coruña, Belén López López cuenta con una amplia formación en la materia. Se diplomó en Fisioterapia y en Terapia Ocupacional en 2008 en la Universidad Alfonso X El Sabio. Al año siguiente de obtener las dos diplomaturas cursó el Máster en Terapias Manuales, y en 2012 consiguió el de Patología Neurológica. López trabaja desde 2012 en el doctorado en Ciencias de la Salud y Neurorehabilitación de la Universidad de A Coruña y durante el último trimestre del año 2015 recibió formación práctica del método Dardzinski, Walk On en la Universidad de Sídney, siendo actualmente la única profesional en Galicia en ofrecer este tratamiento para lesiones medulares. Su amplio nivel educativo es una garantía de que los pacientes de la Clínica Pardiñas no solo acceden a un servicio de odontología de gran nivel sino también a una importante oferta de servicios de terapia física.