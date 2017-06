La gran "faena" de los exministros

Qué imagen más patética la de los exministros del Gobierno del Sr. Aznar, la que dieron cuando declaraban en la Audiencia Nacional como testigos de la defensa del Sr. Bárcenas. No eran cualquier ministro de aquella etapa, eran los que más poder tenían en el propio Gobierno porque eran los que disponían de mayor presupuesto, pero además eran los que tenían políticamente un mayor peso específico en el propio partido político. Me refiero concretamente a los señores Ángel Acebes, Álvarez Cascos, el Sr. Rato, Mayor Oreja y el Sr. Arenas.

El Sr. Acebes, que fue ministro de Interior, de Justicia y de Administraciones Públicas, Alcalde de Ávila y Secretario General del Partido Popular en los años 2004-2008, siendo presidente del partido, Mariano Rajoy.

El Sr. Álvarez Cascos, además de diputado, senador y Secretario General del Partido Popular, fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Fomento.

Rodrigo Rato, exministro de Economía y Hacienda, ha sido además, vicepresidente segundo del Gobierno, en la etapa de Aznar como presidente del Gobierno, y a mayores, director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta 2007, fecha en la que dimitió, porque seguramente ya le veían los comportamientos del Sr. Rato, evitando de esta manera una salida menos airosa para el "paladín" de la economía española. En compensación a los "servicios prestados", el Sr. Rajoy lo nombre director del grupo financiero Bankia, y ya hemos visto en lo que acabó, durante su gestión.

D. Jaime Mayor Oreja, Delegado del Gobierno de España ante el Gobierno del País Vasco, diputado en el Congreso y entre otro cargos, exministro de Interior, lendakari y eurodiputado.

Por ultimo el Sr. Arenas, desempeño los cargos de ministro de la Presidencia, también lo fue, de Administraciones Públicas y de Trabajo y Asuntos Sociales y Secretario General del Partido Popular.

La mismísima Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decía: "Es un deber de todos el colaborar con la Justicia y ofrecer la máxima colaboración a los jueces".

Me da la impresión, que la señora vicepresidenta no vio las imágenes de tan "preclaros" señores declarando y lo que contestaban a las preguntas que se les formulaban. Todas las respuestas que daban los "ínclitos" personajillos se traducían en frases tan lacónicas como: "No lo se", "No me acuerdo", "Hace tanto tiempo", "El Sr. Álvaro Lapuerta es quien lo llevaba". ¡Que vergüenza! ¿Estos señores se creen que el resto de los españoles se van a creer algo de lo que han manifestado? Estoy convencido de que ni a sus propios afiliados del Partido Popular, les habrá parecido bien el comportamiento de semejantes testigos. La lección para favorecer al Sr. Bárcenas y sus intereses se la han aprendido bien, después de todo lo que se dijo por parte de los distintos dirigentes del mismo Partido, lo de delincuente fue lo más fino.

No me extraña, que a las puertas de la Audiencia Nacional, fuesen recibidos, como aquellos que llevan a cabo una gran "faena:. "Chorizos, chorizos".