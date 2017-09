Se dispara la inmigración y resultado imprevisible

Daily Mail recalcaba las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el sentido de que la llegada de inmigrantes ilegales, durante 2017, habría crecido en más de un 88% (en comparación con las cifras de 2016). Así, un total de 15.473 inmigrantes habrían entrado ilegalmente en el país, por tierra o por mar (siendo esta vía la más utilizada, al cruzar la zona mediterránea que separa a Marruecos de España).

Clarín se hacía eco del creciente nivel de enfrentamiento entre los Gobiernos de Madrid y Barcelona, ante la voluntad de los segundos de seguir con los preparativos del referéndum independentista (previsto para el 1 de octubre) y la de los primeros de emplear todos los medios a su alcance para evitarlo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy confía en los servicios de inteligencia y en los aparatos policial y judicial para que, finalmente, pueda impedirse la consulta secesionista.

Media-tics resaltaba que The Washington Post (en colaboración con The New York Times y Mozilla) ha lanzado la plataforma de comentarios Talk, con el objetivo de mejorar su relación con los lectores. A través de un panel de moderación, los editores pueden obtener estadísticas sobre el historial de contribuciones de un usuario determinado y, si es necesario, eliminar todos aquellos comentarios que violen la política de la publicación.

PuroMarketing.com señalaba que los anuncios en social media feeds, los videos onl ine y otros formatos digitales (como el paid content y la publicidad nativa) están liderando el aumento de la publicidad global. Así, según estudio publicado por Zenith, estos formatos (junto a los ba nners tradicionales) experimentarán un crecimiento anual del 14% entre 2016 y 2019, hasta el punto de que dichos soportes publicitarios serán mayoritarios en Internet dentro de dos años.