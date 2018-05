Casado, carrera al esprint

La aceleración de la actualidad debía ser esto. Pablo Casado ha batido el récord de velocidad en la obtención de un título universitario. Estudió una carrera al esprint. Casualmente, la plusmarca anterior estaba en manos de otra jerarca del PP, la simpar Cristina Cifuentes. Cuatro meses para liquidar media licenciatura en Derecho es un resultado difícil de mejorar. Sin embargo, cabe esperar una nueva gesta, salida desde luego de las filas populares. Por ejemplo, bajar la barrera de un mes para cumplimentar una tesis doctoral. Con su birrete y su toga.

Por respeto, no entraremos en la humillación que los cuatro meses del aplicadísimo Casado infligen a los alumnos menos aprovechados o aprovechateguis, que necesitan cuatro largos años para coronar una licenciatura. El vicesecretario general del PP no solo resolvió una carrera en un cuatrimestre, sino que simultaneó esta hazaña con su ejemplar lucha contra la corrupción. Gracias a su influjo en las horas libres de su dedicación académica, no se recuerda ni un solo escándalo en el entorno de su protectora, Esperanza Aguirre.

Los titulares de prensa deberían centrarse en que el PP ficha a personas extremadamente inteligentes. Los populares no deberían soportar una mayor agresividad de sus adversarios, por haber contratado a superdotados. La excelencia académica y oratoria ha sido acreditada por Casado en sus feraces intervenciones públicas. Basta escucharlo unos instantes, y cuatro meses parecen incluso un tiempo excesivo para que tan fenomenal intelecto culmine una licenciatura. Hace muy bien Rajoy en apoyar a sus esprinters universitarios a muerte, un fenómeno ya registrado en la mitad de los casos analizados. Casado y Cifuentes han pasado menos tiempo cursando su carrera que intentando convencer a España de que cumplimentaron sus estudios. Claro que las cosas se ven diferentes desde Bélgica, donde deben pensar que las atolondradas carreras de cuatro meses explican que los jueces del Supremo no sepan tramitar una orden de detención en condiciones.