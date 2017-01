Sanidad "estudiará" la subida del copago a los jubilados

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aclaró ayer que su intención es encargar un informe a "expertos del Ministerio y expertos externos asesorados por el consejo asesor" sobre la aportación -que ahora es un máximo de 18 euros mensuales- al copago farmacéutico de los pensionistas que tienen entre 18.001 y 100.000 euros de renta anuales.

"No se puede jugar con los pensionistas, quiero dejar claro que en la agenda del Gobierno del Partido Popular no está el incremento del copago ni su reforma, pero sí el estudio de este tramo tal y como me comprometí en mi comparecencia [en referencia a su intervención en el Congreso el pasado 20 de diciembre]", señaló la ministra.

Montserrat afirmó el pasado lunes que "quién más tiene debería pagar más", sin embargo, ayer matizó que "que pague más el que tiene más a lo mejor no quiere decir que les subas, esperemos al informe, sino que les bajes a los que tienen menos". E insistió en que se abrió a "estudiar este tramo para que no fuese una barrera en el acceso al medicamento".

El resto de grupos políticos, a excepción de Ciudadanos, se mostró contrario a la propia medida del copago para los pensionistas. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, afirmó que su Gobierno se negará "en rotundo" al ajuste del copago farmacéutico y denunció que el PP tiene "un relato perfectamente diseñado y escrito" para "seguir empobreciendo" a los pensionistas y que paguen el ahorro "de su bolsillo".

"Hay quien quiere que [el ahorro farmacéutico] salga del bolsillo de la gente y yo reclamo que sean las industrias farmacéuticas las que dejen de ganar tanto dinero", aseveró la socialista andaluza. El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, apuntó que el debate está en "eliminar" el copago que existe y propuso una "reforma fiscal en profundidad" como la mejor solución para aumentar los recursos públicos y mejorar el Estado del Bienestar.

Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y Esquerra Republicana solicitaron ayer una reunión de la Diputación Permanente del Congreso para que acuerde la comparecencia de Montserrat con el objetivo de que explique su propuesta sobre el copago, una petición que también registraron los socialistas y Compromís.

Para Unidos Podemos-En Comú-En Marea y ERC, "a la progresividad fiscal se llega a través de una reforma fiscal que haga que paguen más impuestos quienes más tienen" y no "mediante la utilización de la enfermedad y el consumo de medicamentos como formas de redistribuir las rentas".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró no estar de acuerdo con la subida al considerarla "injusta" pero no rechazó el copago. Rivera avanzó que el Gobierno no sacará adelante esta propuesta porque no cuenta con el apoyo de su formación ni de los socialistas. "Montserrat habla de que quien cobre 1.000 euros al mes tendrá que pagar los fármacos siendo pensionista. A mí no me parece que un pensionista ahora resulte que porque ha cotizado muchos años o ha trabajado intensamente tenga que pagar los fármacos cuando en este país hay un acuerdo de hace muchos años", indicó.

La ministra recordó ayer que en el acuerdo de investidura entre PP y C's se establecía que "el copago no sea una barrera en el acceso a los medicamentos, con especial atención a las familias monoparentales y a los miembros en situación de dependencia". "Es una legislatura en la que no se puede hacer nada sin consenso, por lo tanto, yo estoy por el consenso", concedió, "cuando esté listo [el estudio] lo compartiremos con todos los grupos parlamentarios y entre todos estudiaremos qué se puede hacer y qué no".

El presidente de la Federación de Farmacias de Galicia (Fefga), José Luis Rodríguez, explicó que estaría de acuerdo en fraccionar el tramo de renta entre los 18.000 y los 100.000 euros si, paralelamente, "se bajase uno euro o dos el máximo de ocho euros que tienen que pagar los que perciben menos de 18.000 euros anuales". "Especialmente en los que tienen más de 30.000 euros de renta anual me parece que se podría incrementar porque se lo pueden permitir, pero no sé si esto ayudará a controlar el gasto farmacéutico", agregó.