Entregadas 2 millones de firmas a Sanidad para exigir protección a pacientes de cáncer

La gallega Beatriz Figueroa, Inocencio Alarcón y Sebastián Martín entregaron ayer más de dos millones de firmas al Ministerio de Sanidad -recogidas a través de la plataforma Change.org- para solicitar una mayor protección a los enfermos de cáncer y aumentar la financiación y apoyo a los proyectos de investigación oncológica. Aunque ya habían anunciado su visita a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, la responsable ministerial no pudo recibirles por acudir al VI edición del Foro Contra el Cáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

"Es un hecho contradictorio que la ministra vaya a ir a un acto contra el cáncer y, al mismo tiempo, no tenga tiempo para recibir las peticiones firmadas por más de dos millones de españoles", indicó Figueiroa que logró más de 500.000 firmas. Unas declaraciones que fueron corroboradas por el doctor Martín quien insistió en que no se entiende que Montserrat no esté presente en la entrega de firmas cuando se lo comunicaron desde hace tiempo y "sólo" le robarían "15 minutos".

Pese a no ser recibidos por la ministra, los tres entregaron las rúbricas con varias peticiones: cambiar Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de garantizar una seguridad jurídica y económica y, si es necesario, una incapacidad permanente para los enfermos del cáncer; incluir en la declaración de la renta una casilla para que se destinen fondos a la investigación oncológica; y financiar un proyecto de investigación contra el cáncer llevado a cabo por la Universidad de Navarra y que ha demostrado ser efectivo en un ensayo con animales.

En concreto, la primera iniciativa, impulsada desde hace tres años por la gallega Beatriz Figueiroa, cuenta ya con más de 576.000 firmas y busca garantizar a los pacientes de un tumor una prestación económica durante el tiempo en el que están en tratamiento y no pueden ir a trabajar y, además, conseguir que a los supervivientes del cáncer con secuelas se les otorgue la incapacidad laboral ya que "no están en condiciones" para poder incorporarse al mundo laboral.

Esta petición fue objeto de una proposición no de ley debatida durante el último Gobierno de mayoría absoluta de Mariano Rajoy y que, aunque contó con el respaldo de todos los partidos políticos, no lo tuvo del PP, por lo que no se hizo efectiva. No obstante, Figueroa lamentó que durante el año de elecciones y campañas electorales los partidos que apoyaron la petición se olvidaron de ella. "Cuando no te desahucia la enfermedad te desahucia la administración por falta de protección. Somos miles de personas afectadas por el cáncer que no podemos trabajar y que, en vez de preocuparnos por la enfermedad, estamos desesperados porque no sabemos cómo pagar la luz o comprar comida porque no tenemos dinero y no nos dan la incapacidad laboral ni recursos económicos. He recibido muchas cartas de personas que dicen que no les ha valido la pena haber sobrevivido al cáncer si ahora no tienen ni para comer porque no pueden trabajar", indicó Figueroa.

Por otra parte, Alarcón acudió con más de 638.000 firmas para solicitar que en la declaración de la renta se incluya una casilla para que se destinen más fondos a la investigación contra el cáncer, del mismo modo que existe para la Iglesia o los servicios sociales.

Martín, ha reunido más de un millón de apoyos para conseguir aumentar la financiación de un proyecto de investigación de la Universidad de Granada que ha demostrado la eficacia en animales de un fármaco contra los tumores de mama, colon y melanoma.