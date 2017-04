El Sergas fijará en octubre o noviembre sus oposiciones y espera cubrir 1.600 plazas

La Consellería de Sanidade prevé fijar entre octubre y noviembre la oferta pública de empleo 2017 en la sanidad gallega con el objetivo de ampliar el número de plazas lo "máximo posible", hasta unas 1.600. Un día después de haber lanzado la convocatoria de oposiciones para cubrir 1.043 puestos en educación, las más urgentes, puesto que los admitidos deberán tomar posesión ya en septiembre con el inicio del nuevo curso, la Xunta planea ya la OPE para reforzar las plantillas de sanidad.



Los Presupuestos Generales del Estado solo contemplan, de momento, una tasa de reposición del 100%, de manera que el Sergas solo podría cubrir 800 plazas. Sin embargo, el conselleiro de Sanidade aspira a que finalmente el Gobierno les dé permiso para duplicar esta cifra y llegar a las 1.600. Así lo destacó el titular de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, durante el acto de firma del plan de estabilidad de empleo y provisión de plazas del Sergas, que calificó de "muy importante", ya que situará la tasa de eventualidad en un 5%, tres puntos menos que la estatal.



Almuíña ha defendido que "siempre" han ido "al tope máximo que la legalidad permitía". "En este momento habíamos empezado a trabajar, pero si el Ministerio no permite poder superar esa tasa no podríamos llegar a más", manifestó. "Tenemos la ventaja de que no tenemos que fijar una fecha concreta, lo que da margen para ampliar la OPE al máximo posible", sostuvo el conselleiro.



Almuíña resaltó que Galicia "mantuvo OPE en todos los años desde 2012", pero debido a la crisis económica "hubo un colectivo importante sin estabilizar". Por ello, valoró este plan "muy trabajado" y resaltó que va "a haber una comisión" donde estarán los sindicatos firmantes (Satse, CSIF y CESM-O'Mega).



Tras la firma del plan de estabilidad con algunas organizaciones sindicales, la portavoz de Satse, Carmen García, consideró ayer "un paso muy importante" el plan "porque desde hace años" piden "continuidad y consolidación en las plantillas". "Enfermería es una de las más afectadas por los nombramientos de carácter temporal", recordó la portavoz de esta organización sindical, para añadir que "es un avance tratar de ir consolidando ciertas plazas hasta ahora que no tenían una garantía de continuidad".



Por su parte, Daniel Otero de CSIF, admite que aunque querían "algo más" consideran el documento "muy beneficioso" para los trabajadores. "Vamos a recuperar unas plazas perdidas. Valoramos también la oferta pública de empleo", señaló el representante de CSIF para avanzar que en la comisión seguirán "presionando a la Administración para llegar a algo más".