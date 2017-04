Así será la próxima exploración de la Luna y Marte

Boeing ha desvelado los conceptos de la plataforma espacial Deep Space Gateway y de los sistemas de transporte que permitirían alcanzar el objetivo de la NASA, que consiste en tener un sistema robusto de exploración, tripulada del espacio, desde la Luna hasta Marte.

El Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, que Boeing está ayudando a desarrollar, lanzaría el hábitat al espacio cislunar cercano a la Luna. El hábitat, conocido con el nombre de Deep Space Gateway, serviría de apoyo a investigaciones esenciales y ayudaría a crear oportunidades para alianzas entre gobiernos y socios comerciales para la exploración del espacio profundo, incluidas misiones lunares. Su fuente de energía sería un sistema de propulsión eléctrica solar (Solar Electric Propulsion, SEP).

"Poder enviar al espacio tripulación y carga de forma simultánea en un transbordador SLS nos permitiría ensamblar el hábitat en cuatro lanzamientos, a principios de la década de 2020", declaró Pete McGrath, Director Mundial de Ventas y Marketing de la división de Exploración del Espacio de Boeing.

El Deep Space Gateway podría convertirse en la primera parada de las misiones a Marte. Mediante un sistema de acoplamiento similar al que utiliza la Estación Espacial Internacional en las operaciones comerciales, podría acoger el vehículo Deep Space Transport, que llevaría a los seres humanos a Marte. Una vez cerca de dicho planeta, las tripulaciones podrían utilizar un módulo de aterrizaje para las misiones en superficie o realizar otras misiones de índole científica o robótica en órbita.

El vehículo de transporte podría estar equipado con un hábitat diseñado específicamente para proteger a los pasajeros del duro entorno espacial y contaría con su propio sistema de propulsión eléctrica solar (SEP).

De hecho, ambos conceptos de Boeing aprovechan la tecnología de propulsión eléctrica solar y el diseño del hardware que ya funcionan en la familia de satélites 702.

El hábitat y los sistemas de transporte se están desarrollando como parte del programa Next Space Technologies for Exploration Partnerships (Next Step) de la NASA, y gracias a los esfuerzos de desarrollo de la tecnología SEP de alta potencia (High Power SEP) dentro de la Space Technology Mission Directorate de la NASA.