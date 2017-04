Dos adultos con discapacidad fallecen por meningitis en Barcelona

Dos personas adultas con discapacidad intelectual murieron en Barcelona a causa de una bacteria meningocócica, informaron fuentes de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). Se trata de un hombre de 39 años y de una mujer de 61, que no estaban vacunados y que trabajaban juntos en el mismo centro ocupacional, cuyos integrantes, entre 20 y 30 personas, ya están recibiendo los tratamientos preventivos, así como todas las personas que han estado en contacto con ellos, para evitar contagios.



Fuentes de la ASPB explicaron que la muerte se produjo por una sepsis originada por la bacteria meningocócica, del tipo C en uno de los casos, aunque los afectados no desarrollaron una meningitis ni les afectó al sistema nervioso central. En ambos casos, según la ASPB, eran personas con una enfermedad crónica lo que podría haber influido en el pronostico y evolución.