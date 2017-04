A bravura da Costa da Morte, protagonista de 'Pescadores de historias' na TVG

Os espectadores da Televisión de Galicia (TVG) continuarán coñecendo hoxe o litoral galego grazas a Pescadores de historias, que nesta nova entrega se achegará ata a Costa da Morte para estar en Laxe, un porto que se enfronta á bravura do océano Atlántico. O elemento central desta vila, tanto no económico como no humano, é o peixe, polo que, que haxa ou non, inflúe moito aínda que estean afeitos a esta continxencia.



X.H. Rivadulla coñecerá os irmáns Manolo e Raúl Vilar, que compaxinan a actividade mariñeira coa percebeira. Manolo é patrón maior de Laxe e ambos encarnan moi ben o que é a forma de ser da xente mariñeira da Costa da Morte. Por outra banda, o programa vivirá unha poxa na lonxa con Carmen Arnosi, unha peixeira moi moderna que envía por WhatsApp aos seus clientes fotos do peixe que merca.



O perigo desta zona levará tamén ao condutor do espazo a falar con Tino Lema, patrón da lancha da Cruz Vermella, que traballa nunha costa moi perigosa para a navegación e a actividade pesqueira, onde os mariñeiros moitas veces pescan en condicións adversas e ao límite.



O programa da canle autonómica non podía rematar sen comer no bar A casa do pescador, onde estarán todos os seus protagonistas probando peixe frito e gozando da actuación de José Manuel Toja Piticas e Jesús Mari Pose, compoñentes do grupo de música O tren da unha, que cantan ao mundo do mar e da Costa da Morte. Os dous teñen moita relación coa vida mariñeira, xa que un exerce como tal e o outro é familiar de mariñeiros.



Tamén hoxe na TVG, Grandes Lugares amosará aos espectadores a aldea de Arneiro, que pertence ao concello lugués de Cospeito. Preto, o programa estará en San Cosme de Nete, unha parroquia de interior situada no corazón da Terra Chá luguesa. E por último, xa cambiando de provincia e indo ata A Coruña, o programa estará cos veciños de San Ourente de Entíns, un lugar de costa situado en Outes.



O espazo da Televisión de Galicia (TVG) presta atención a lugares especiais e ao modo de vida dos veciños destas vilas galegas, a través dun percorrido polos seus habitantes, costumes e peculiaridades.