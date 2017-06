Las cadenas emitirán especiales por el Día Internacional de la Música

El próximo miércoles se celebra el Día Internacional de la Música, por lo que las notas llegan a las parrillas, como en la programación especial que le dedica Movistar Xtra o la emisión del documental This is it sobre Michael Jackson, coincidiendo con el octavo aniversario de su muerte, en DMAX.

Además, #0 estrena el jueves a las 22.00 horas Radio Gaga, el programa presentado por Quique Peinado y el coruñés Manuel Burque, que recorren el país en una vieja caravana que se convierte en estudio de radio al llegar a su destino, cambiado historias extraordinarias de personas anónimas por canciones.

A lo largo de sus seis episodios de una hora de duración, el programa rinde homenaje a la radio desde la televisión visitando una residencia de salud mental en León, un centro de rehabilitación en Barcelona, un barrio marginal de Sevilla, un pueblo en vías de extinción en Teruel, una residencia donde conviven ancianos y jóvenes en Oviedo o un centro de acogida de inmigrantes en Barcelona, donde montarán una radio local en el vehículo.

Con motivo del Día Internacional de la Música el próximo miércoles, Movistar Xtra (dial 32) ha organizado una programación especial con los documentales de música más destacados de la plataforma.

Más de 24 horas de melodías en la que destaca el estreno de Miss Saigon: 25 aniversario (21 de junio, 23.40 horas), la exitosa revisión de este clásico, basado en la ópera de Puccini Madame Butterfly, que desde 1989 tiene múltiples premios.