La revolución del Big Data

Desde conocer patrones de compra y gustos para incrementar las ventas de un determinado producto hasta conocer al detalle la salud de la población para diseñar políticas sanitarias eficaces o prever dónde se ubicarán los mejores bancos de pesca. Las aplicaciones del bautizado como Big Data -la recolección de grandes cantidades de datos para su posterior análisis y uso- son infinitas y gracias a las nuevas tecnologías se han multiplicado en los últimos años. Expertos de toda España e internacionales se reúnen hoy y mañana en A Coruña para analizar el tratamiento del Big data en el campo de la neurociencia y las ciencias sociales. Se trata del CorBi Data Summit 2017 que se celebra en Afundación, organizado por CorBi Foundation.

La hasta hace unos años llamada ciencia de datos no es algo nuevo, pero en la actualidad vive un momento de esplendor. "Los datos siempre han sido útiles en ciencia, en economía, etc... pero la sociedad digital ha multiplicado las oportunidades. En el mundo actual hay un aluvión de datos y el que los consigue y, sobre todo, sabe utilizarlos para extraer información, lleva la ventaja", señala el matemático y coordinador de estas jornadas, Manuel de León, quien reconoce que el auge del análisis de macrodatos favorece a informáticos, físicos y sobre todo matemáticos, "aunque en España se está aprovechando poco". "Tenemos una revolución delante nuestra y no deberíamos perder la oportunidad", sostiene.

Millones de datos se generan cada día en todo el mundo. "A través de los sensores de una misión a Marte, de ordenadores, de las redes sociales... Los datos proceden en muchos casos de nosotros mismos porque no nos damos cuenta de que cuando navegamos por internet vamos dejando rastros por todos lados: visitamos webs, hacemos compras...", señala Manuel de León, quien recuerda que nada "está oculto por mucho que lo intentemos proteger". Datos cada vez más valiosos y por ello, expertos de todo el mundo idean nuevas maneras de manejarlos y extraer información de ellos.