'Operación Triunfo' aspira a reeditar en su vuelta a TVE el éxito de hace dieciséis años

Operación Triunfo regresa en octubre a la parrilla de La 1 de TVE con la intención de reeditar el éxito cosechado hace 16 años y lanzar al estrellato a nuevos cantantes, como en su momento hizo con David Bisbal, Chenoa y David Bustamante.

El director general de Gestmusic, Tinet Rubira, es consciente, no obstante, de que "el público no dará un cheque en blanco": "Nos dará el beneficio de la duda en la primera gala y a partir de ahí deberemos de ganárnoslo", señaló, durante la presentación del concurso de talentos en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal). "No defraudaremos, aunque las expectativas están altas", reconoció la directora de entretenimiento de TVE, Toñi Prieto.

Rubira avanzó que OT, que se emitió por última vez hace seis años en Telecinco, no estará "anclado en el pasado"; sus contenidos se adaptarán a 2017 y, además de ser más interactivo, se actualizará el repertorio musical para hacerlo "diverso y compensado". Sin embargo, se mantendrá el esquema general de funcionamiento, con una academia en la que los concursantes recibirán formación de profesores de "alto nivel" y cada semana interpretarán un tema en una gala en directo. Un jurado de cuatro miembros señalará a cuatro concursantes, cuya continuidad penderá de un hilo. Los profesores salvarán a uno, los compañeros a otro, y los dos restantes serán los nominados entre los que tendrán que elegir los espectadores.

Aunque el funcionamiento es similar al formato original, cambiarán los rostros visibles del programa. Así el presentador será Roberto Leal, que compaginará el concurso con su trabajo al frente de España directo (TVE); la directora de la academia donde se formarán los concursantes, Noemí Galera; y su director musical, Manuel Guix.