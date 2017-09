La sonda 'Cassini' comienza la cuenta atrás hacia su gran final

Tras veinte años viajando por el espacio, la sonda Cassini vive sus últimas horas antes de afrontar su gran final, convertida en una gran bola de fuego llamada a desintegrarse en la atmósfera de Saturno, en el que será su último gran servicio a la Agencia Espacial estadounidense (NASA).



Bajo el evocador nombre de "Grand Finale", la última misión de la Cassini llevará a la sonda a ser el primer artefacto creado por el ser humano en adentrarse en la atmósfera de un planeta sobre el que ha estado orbitando desde el 30 de junio de 2004.





After more than a decade exploring #Saturn, its moons and rings, we´ve embarked on our #GrandFinale: https://t.co/0ZbfbX6DNs pic.twitter.com/qW4Ad5gUBr