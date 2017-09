"Escribía en redes, pero medraron os seguidores tras publicar o libro"

Pese a que as librerías sitúan as súas obras —Casi sin querer ou 1775 calles— no stand da poesía actual e o seu nome aparece case sempre que se fala dos poetas que deron o salto de internet á publicación en papel, o galego José A. Gómez, coñecido como Defreds, asegura que él non fai poesía. "Eu escribo pequenos textos, narrativa corta que está basada en experiencias reais. O 99% das historias son cousas reais que me pasaron a mín, os meus amigos, a familia ou que me contaron", sinala este vigués.

Defreds é un claro exemplo de autor que deu o paso das redes sociais ó papel aínda que con matices. "O principio abrín o Twitter coma todo o mundo, para comentar canciones, cousas do Celta, etc. Pouco a pouco fun poñendo frases de cousas que me pasaban e fun gañando seguidores pero non era algo que me preocupaba. Un día chamoume unha editorial para facer unha pequena tirada con un libro cos meus textos e fíxome moita ilusión. Foi a partir de estar en papel cando disparáronse os seguidores", recoñece este autor que ten más de 200.000 seguidores en Twitter.

"As redes son boas porque pode leerte moita xente pero igual que chega se vai. Chegar a gustar ten detrás traballo e unha pizca de suerte", sostén Defreds, quen cree que ter un contacto cercano co público tamén é fundamental. Á hora de recomendar un libro aposta por Mi chica revolucionaria, del cantautor Diego Ojeda.