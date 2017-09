Trabajadores del Hospital de A Coruña denuncian que un centenar de camas permanecen cerradas

La Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) denunció esta mañana que cerca de un centenar de camas permanecen cerradas en el centro coruñés pese que, tras el verano, deberían estar de nuevo operativas desde el pasado 15 de septiembre. Se trata, según denuncian los trabajadores, de las camas de las Unidades de Oncología y Cirugía Plástica. "La gerencia nos dice que no es preciso su apertura al no existir presión asistencial pero esto resulta escandaloso", explica la Comisión a través de un comunicado en el que critican que los pacientes de estas áreas "sean distribuidos por otras plantas del hospital" o que "haya quien espera hasta 24 horas por una cama en urgencias cuando hay casi cien cerradas". "Se ve que para que la Gerencia considere que existe presión asistencial, las condiciones sanitarias que deben soportar los pacientes tienen que ser extremas e insportables", lamenta la Comisión que alerta de que las actuaciones de la Gerancia del Chuac no sólo perjudican a los pacientes y a la calidad asistencial sino a los propios trabajadores del hospital. "Quebranta condiciones laborales de los profesionales ya que se les vulneran derechos tan básicos como disponer de un calendario laboral o conocer los turnos de su trabajo", sostienen.