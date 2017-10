A Coruña se tiñe de rosa

Un diagnóstico de cáncer es un mazazo. Para una mujer diagnosticada de cáncer de mama supone, además, un fuerte impacto tanto en su imagen corporal -caída de pelo, pérdida o aumento de peso, cicatrices, pérdida de la mama-, como en los planos afectivo, social, laboral y económico. Según la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), España registra casi 27.000 casos nuevos de cesta enfermedad cada año. Más de 100.000 mujeres batallan, en todo el país, contra este tipo de tumor. La noticia positiva es que el nivel de supervivencia se sitúa en el 85%.

La gallega Carmen Villar Fernández fue diagnosticada de cáncer de mama hace ahora diez años. El primer sentimiento que la invadió fue el miedo. "Mi madre murió en 1944, un año después de nacer yo, de cáncer de mama. Inmediatamente me acordé de ella", reconoce. El tumor le fue detectado en su estadio inicial y pudo ser extirpado sin necesidad de que se le practicara una mastectomía. Fue ella misma la que notó un bulto duro en su seno derecho. Lo descubrió entre mamografías y al día siguiente acudió a su médico. "Mi consejo es que si notas algo raro, vayas al médico. Hay gente que no va por miedo y coger un cáncer de mama a tiempo es lo más importante. No hay que tener miedo".

Ella decidió olvidarse de sus temores y plantarle cara a la enfermedad. "Hay que ser valiente y enfrentarse a la realidad, siempre", insiste Carmen, quien reconoce que también le ayudó mucho el apoyo de su familia y amigos. "Estuvieron conmigo en todo momento", afirma.

Actos en A Coruña

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora hoy, la AECC organiza actos en las principales ciudades españolas. Para visibilizar la enfermedad y concienciar sobre hábitos de vida saludables que ayuden a prevenirla, en A Coruña y su área metropolitana se instalarán varias mesas informativas durante los próximos días. Además, hoy se celebrará una marcha nórdica con pacientes con cáncer, que arrancará a las 11.00 horas de la sede de la asociación (en la plaza del Maestro Mateo) y discurrirá hasta la Torre de Hércules. Y el próximo lunes, tendrá lugar un desayuno saludable y una charla a cargo de la psicóloga de la AECC, Ainhoa Carrasco, en el restaurante La Granera.