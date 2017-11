La Xunta asume cada dos días la tutela de un adulto sin familia que se haga cargo

Cada dos días, la Xunta asume la tutela de una persona adulta que no está en situación de tomar decisiones por si misma y carece de familiares capaces de hacerlo. Aunque en los últimos años se ha ralentizado el ritmo, la Administración pública prevé que el número de usuarios no dejará de crecer, sobre todo a corto y medio plazo debido, en parte, al envejecimiento de la población y también al aumento de personas diagnosticadas con trastorno mental. En lo que va de año, la Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), dependiente de la Consellería de Política Social, se ha hecho cargo de 187 mayores, un 5,8% más que el año pasado. Si el ritmo de una tutela cada dos días se mantiene, aún se añadirán otras 25 personas y se acabará el año en cifras similares a 2016, cuando la Funga asumió el cuidado de 216 mayores de edad.

Desde que se creó en 1997, la fundación no para de sumar personas a su cargo. Comenzó con 69 y tiene ya 3.436 tutelados en diferente grado. Se trata de personas mayores de edad que, por decisión de un juez, no pueden seguir valiéndose por si mismas en el ámbito jurídico, social o patrimonial y carecen de familia o ésta no puede o no quiere hacerse cargo. Porque según observan desde Política Social, a la situación de paulatino envejecimiento de la población y las patologías como demencia, enfermedades mentales, deficiencia intelectual o alzhéimer se suma el "desarraigo familiar existente en nuestra sociedad en relación con estos sectores de la población". Esto se debe a las "dificultades que les entraña a las familias la atención de las personas" con estas enfermedades.

La curva ascendente que marca el número de adultos tutelados en los 20 años que lleva funcionando la fundación se ha ralentizado en los últimos años y ya no supera el 10 por ciento de crecimiento anual, que mantuvo en los años anteriores a 2014. El salto más grande se dio en 2012, cuando se incorporaron 338 adultos a este programa de tutelas.

Cuando un juez decide que la persona no está en condiciones de valerse por si misma y decide que la Administración pública asuma su tutela, la Funga se encarga de protección de su patrimonio, pero también en casos judicial y sociales.