El 'outlet' o los ricos también

Domingo 5

'Ordinary people'. Las clases de inglés han evolucionado mucho. Algunos nos quedamos anclados ahí en el My taylor is rich (y todo lo más And my mother's in the kitchen); otras en la Relaxing cup of café con leche. Ahora se tira más a lo práctico, a las expresiones que necesita una en el día a día para defenderse en la vida. Porque a ver, ¿cómo va una a explicar around the world quién es la Esteban? Para eso hay una teacher muy pizpireta ella, youtuber claro, como Kiko Rivera pero en didáctico, que adoctrina al respecto. Real english. Al grano. Lenguaje técnico. Jerga. a cada cual, lo suyo. Se ve que fue una alumna. Porque lo de la estrella es ya international, cosmic. Que cómo definirla, calificarla, puntuarla, explicarla, resumirla, clasificarla, condensarla, retratarla, extraerle la esencia, lo mollar. Pues como una ordinary person. Héte. Una ordinaria. Que lo sepa el orbe, generaciones futuras, los habitantes de otras galaxias si hallan el documento. A saber, según la RAE, común, regular y que sucede habitualmente, lo que no parece. O bajo, basto, vulgar y de poca estimación. O que no tiene grado o distinción en su línea. o, también, plebeyo, que no es noble. Como toda buena people's princess ¿no?

Lunes 6

(E)Videntes. La historia de la humanidad no sería la que es sin el Oráculo de Delfos ni Nostradamus ni el mago Merlín ni Rasputín. Sin la bruja Lola, Aramís Fuster, Paco Porras o Sandro Rey. ¿Qué país que se precie deja languidecer a sus videntes? No se entiende que tenga que verse Aramís como se ve, o se ha visto, entre desahucios, apariciones a cámara descubierta, sin peluca, renqueante y artes tan (o tan poco, eso según) adivinatorias como dominatorias. O el mismo Octavio Aceves, que paraba en más fino y cultivado, llorándole también sus penurias a la Toñi. Este, al menos, predijo su ruina inminente. Que tampoco es tan difícil, se supone. Aramís en cambio no lo vio venir. Igual fue por lo del tanga a modo de parche en el ojo. O sería el estilismo.

Martes 7

Segundas partes. El amor siempre prevalece al odio. La frase no está extraída de un libro de autoayuda. Ni de un poema. La ha pronunciado, con su dicción característica, María Jesús. La del acordeón no. La modelo. La miss. La ex de un Dj ex de la de San Blas. La ex de un empresario caído en desgracia y otro por el que dejó a aquel con un bebé de pecho y al que acaba de dejar con otro bebé de pecho para regresar a los brazos del primero. Hombre, al hombre de negocios, que anduvo entre rejas, le dijo públicamente de todo menos bonito, cuestionó su honradez y su hombría y él a ella imaginen. Pero el amor prevalece. Pelillos a la mar. Es parecido a lo que le ha pasado a Chabelita con el padre de su hijo. Que al mundo lo mueve lo que lo mueve. Y prevalece lo que prevalece.

Miércoles 8

El ´outlet´ o los ricos también. Que no es oro todo lo que reluce, que los ricos también lloran y andan sin cash y que en todas partes cuecen habas son cosas que hemos ido viendo con el tiempo. Al saber que Alfonso Díez le montó un gallinero a la duquesa en Dueñas, que Ana Obregón cocinaba paellas en barbacoas (a Spielberg, eso sí, ella por menos no se pone) o que las Campos deambulan comiendo churros entre puestos de bragas en los mercadillos callejeros. A Borja, de los Thyssen-Bornemisza, se le vio hace poco comprando juguetes de los chinos en un outlet. También es verdad que tiene numerosa prole y carece de oficio conocido en lo que viene siendo el concepto clásico de oficio conocido. Pero tampoco es algo nuevo, los herederos han sido herederos de profesión toda la vida de dios. Encima, según testimonia el pueblo llano, al salir con un peluche low cost bajo el brazo les pitaron las alarmas. Muy proletario todo. La baronesa Tita, la mamá, ustedes sabrán, posee unas de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo, pero al tiempo es de gustos sencillos. Se arregla el pelo ella misma y compra ropa de temporadas pasadas. Y otra cosa no, pero eso sí se hereda. Se ve. Y el carácter germánico del barón se pega. Igual.

Jueves 9

'Posh Spice'. Dicen que el Nobel, el primer caballero de Isabel Preysler, igual no viaja al Caribe, siendo como es de por aquellas latitudes. No de placer, que eso sí, sino de boda. La de la hija menor de Isabel. Son ganas de malmeter. Tamara, que viene a ser algo así como la portavoz pequeño pony de la familia (el otro es el ¡Hola!), ha dicho que Mario va, claro que va, y todo superbien. Claro que Tamara dice muchas cosas. La última, que la única vez que se he subió a un escenario fue para imitar a las Spice girls cuando estaba en octavo de EGB. Menos mal que en los enlaces de postín no se suben al tablao a cantar el A gustito. De cera se quedaría la Preysler.

Viernes 10

Laurel. A este paso habrá que habilitar una inclusa, una casa del exfamosillo de quinta, un hogar del jubilado catódico, un asilo friqui, okupar medio Telecinco, el camerino de Jorgeja aunque sea, no sé, algo... dar de beber al sediento, de comer al hambriento y techo al que no tiene o un polígrafo donde desgañitarse o un reality como les han puesto a la modelo y su madre. Porque no sale a cuenta, oigan. A Toño -¿que qué Toño? Toño de España, así, sin apellido ya, que no hay otro- le han embargado el chaletazo a cuenta de sus qué-paso-entre-tu-padre-y-mi-madre (siendo la hija ex Andreíta, cómete el pollo) yo que te quería como a un hermano. El denunciado, condenado, presunto, deudor, etc. anda purgando penas de plató en plató. Y ahora se comenta que Chayo, la artista (quedémonos aquí también con el nombre de pila, con el diminutivo, como suficiente carta de presentación) también podría verse en la calle. Ya lo dice Amador, el patriarca, que vive ahí un poco de prestado, que igual es hora de que la familia se recomponga y aquí paz y allá gloria. Y todos miran a la heredera, a ver. O a Rosa, por si vuelve a tirar del carro. Y ella, rodeada de laurel, como le aconseja Esperanza Gracia. Para el fario.