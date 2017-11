"El balón gástrico es una solución pasajera para perder peso, igual que las dietas rápidas"

Asegura que el peso ideal es aquel que dentro del Índice de Masa Corporal -división del peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado- considerado normal (entre 20 y 25) "haga sentirse cómodo y bien a la persona", recuerda que el balón gástrico para perder peso es solo "una solución pasajera" y aconseja estar atentos a ciertas actitudes frente a la comida para detectar posibles trastornos de alimentación como la anorexia. Las dudas sobre la dieta y el peso junto a cuestiones sobre problemas de tiroides centraron el encuentro digital con los lectores de LA OPINIÓN que ayer protagonizó la jefa del servicio de Endocrinología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Teresa Martínez.

Cómo solucionar el sobrepeso o cómo ayudar a una persona que no reconoce el problema fueron algunas de las preguntas que respondió la especialista. Martínez reconoce que "es difícil" solucionar el peso de más si el propio afectado no se conciencia. Eso sí, apuesta por abordar el problema desde otro punto de vista para llegar al objetivo. "Normalmente saben lo que tienen y lo pasan mal. Tiene sobrepeso y se da atracones, pues habrá que enfocarlo al revés y preguntarle '¿estás triste?', '¿cómo te puedo ayudar?, '¿quieres que busquemos ayuda", respondió la endocrina a una pregunta en el chat.

Además, Teresa Martínez quiso dejar claro que el balón gástrico no es la fórmula mágica que acaba con los kilos de más. "Es una solución pasajera, como las dietas rápidas. No sabemos por qué hay personas que tienden a engordar más que otras por lo que disminuir la ingesta de calorías y aumentar el ejercicio es la única solución duradera posible", señaló la endocrina, quien a la hora de empezar a perder peso dio pequeñas claves como "disminuir las calorías cocinando comidas normales con poca grasa (solo una cucharada de aceite por persona, por ejemplo) o alargando cada movimiento que realices a lo largo del día".

Pero también hubo dudas concretas sobre dietas específicas como qué alimentos tomar cuando se tiene hernia de hiato - "evitar los alimentos con exceso de grasa o condimentos", señaló-, si las nueces y un régimen son compatibles - "no tiene porqué haber inconveniente"- o qué comer si se tiene endometriosis ("no hay dieta especial"). La endocrina también dio consejos para detectar un posible trastorno de alimentación. "Analizar su actitud hacia la comida y el aspecto físico: restringir la cantidad, esconder alimentos, verse gordo, etc...", sostuvo.

Sobre problemas de tiroides respondió a cuestiones concretas como que el cáncer de tiroides no se hereda ni impide tener hijos o que las pastillas eurirox no suben el colesterol y otras más genéricas como explicar qué son los nódulos en la tiroides o el metabolismo lento. Además dio las claves sobre el tratamiento con yodo radiactivo que se usa, entre otras cosas, tras la cirugía de un tumor de tiroides.