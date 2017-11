Phil González: "Ya empezamos a tener esos momentos de hartazgo de lo digital"

El fundador de la mayor comunidad de usuarios de Instagram del mundo, Phil González, aseguró que hoy en día "todo está vinculado a lo digital en nuestras vidas", pero también sostiene que esta "ultraconexión" ha motivado que "ya empecemos a tener esos momentos de hartazgo de lo digital". "Ocurre porque, por un lado, va a haber un aburrimiento, nos aburrimos de todo en general, es algo humano", y por tanto "iremos saltando de forma de divertirnos, y puede que, en algún momento, volvamos a ciertos valores más tradicionales, a querer estar en un sitio desconectado y disfrutar de tu familia y amigos, donde no haya wifi, donde no te puedan llamar", explicó González.

Este experto en redes sociales, creador de la comunidad Instagramers, cree que "estamos de vuelta a lo vintage", a que a los jóvenes les encanten las zapatillas de sus padres, a las bicicletas, a querer comida natural, y en el plano digital, "querremos en algunos puntos de nuestras vidas no estar conectados". Lo que no quiere decir que el resto de la semana no haya que permanecer conectados, advierte, porque "ya todo está vinculado a lo digital" y "ahí sí veo complicado que haya marcha atrás".

El fundador de Instagramers, que participó ayer en la decimotercera edición del evento Coruña Bloggers, ha trabajado en el mundo empresarial relacionado con la Red y asegura que Instagram se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes de las redes sociales en los últimos años y es "donde hay que estar si queremos formar parte del mundo digital". Esta plataforma permite compartir fotos de forma instantánea, vídeos en directo y minifragmentos de vida efímeros, en resumen, facilita "contar el mundo bajo un nuevo prisma".