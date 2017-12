Las farmacias gallegas podrán vender a domicilio en el rural y a dependientes

La ordenación farmacéutica se regula por una ley "del siglo pasado". Son 18 años de antigüedad en el que el mundo del comercio y las necesidades de los consumidores han cambiado y la Xunta quiere poner en el siglo XXI a las farmacias, que podrán hacer ventas a domicilio y por internet. Lo que tendrán que dejar de hacer es vender productos que no sean estrictamente de farmacia, parafarmacia y sanitarios. Un concepto amplio que la Xunta pretende afinar con el sector durante el periodo de alegaciones del anteproyecto de ley, que ya se encuentra en exposición pública.

Los medicamentos no se podían dispensar, hasta ahora, fuera de las farmacias. Con la ley que planea aprobar la Xunta en el primer semestre del próximo año se abren dos nuevas opciones. Las farmacias podrán vender a domicilio a las personas que vivan en zonas rurales aisladas y a los dependientes con pérdida de autonomía personal o enfermos crónicos. Un servicio por el que las farmacias no podrán cobrar, pero que tampoco se garantiza a los potenciales usuarios en el texto del anteproyecto. Es decir, su existencia dependerá de si la botica lo considera necesario o rentable. La segunda opción que se abre para las farmacias es vender a través de Internet medicamentos para los que no sea necesaria una receta y productos sanitarios. Conocidas páginas de comercio online ofertan ya este tipo de productos, pero su venta no está autorizada para las farmacias gallegas, que dependen de la normativa autonómica.

Con la revisión de la ley, la Xunta pretende también "aclarar algunas prohibiciones", como explicó el titular del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo. La primera quiera acabar con la "tendencia" de que "se pueda vender de todo" en una farmacia. Un tema delicado en el que la Xunta se mostró dispuesta a dialogar con el sector. En principio, el texto prohibe la venta de productos distintos a los "propios del canal farmacéutico", es decir, medicamentos, sanitarios y parafarmacia. Una explicación vaga que el presidente de la Xunta no se atrevió ayer a concretar. "Va a ser sometido a debate", dijo, porque el Gobierno autonómico entiende que decidir sobre los productos no es una cuestión de blanco o negro sino que hay "tonos de grises complicados". En este sentido, Feijóo también adelantó que no estará permitido vender productos para dar beneficio a una tercera personas que haga una actividad en el local, aunque sea con productos relacionados con farmacia.

La ley modificará también el sistema de adjudicación de los locales. Se realizará primero un concurso de traslados, en el que pueden participar todos los titulares de farmacias, y, después, otro concurso público para centros de nueva adjudicación. Quien la reciba, tendrá que mantener la titularidad durante 15 años y no tres como hasta el momento.