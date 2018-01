"Hubo días con 640 pacientes, uno cada dos minutos, y ahí la atención perfecta es difícil"

Desde el pasado 1 de enero hasta ayer, el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña atendió a 2.700 pacientes, con días en los que incluso se rebasaron los 600 enfermos, unas cifras que están muy por encima de lo habitual. El director de procesos asistenciales, Antón Fernández, achaca este aumento de la demanda a la llegada de la gripe y prevé que la situación no se normalice hasta al menos dentro de dos semanas.

- La situación en Urgencias no mejora...

-Seguimos con una alta afluencia de pacientes, como están la mayoría de hospitales gallegos y españoles debido principalmente a la epidemia de la gripe. En lo que va de año atendimos a 2.700 pacientes y hubo 540 ingresos, por encima de lo habitual. Hubo días incluso de llegar a 640 pacientes, lo que supone uno cada dos minutos.

- ¿Tan virulenta es la gripe de este año?

-Es una epidemia muy potente que provoca muchos ingresos, prácticamente uno de cada cinco pacientes que llega a Urgencias precisa ser hospitalizado, y que llegó de forma abrupta. Esta temporada circula el virus de cepa B, frente al que la vacuna es menos eficaz y eso influye aunque la recomendación de la vacuna debe seguir haciéndose porque la mayoría de quienes ingresan no estaban vacunados. Ahora mismo tenemos 115 hospitalizados por gripe, lo que supone tres plantas de Medicina Interna.

- Ante tal afluencia, ¿se resiente la calidad asistencial?

-Hay días puntuales, en los que hemos tenido más de 600 pacientes en Urgencias, y así la atención perfecta es difícil.

- La Comisión de Centro denuncia que hay pacientes por los pasillos y que se atienden en condiciones 'casi inhumanas'.

-Hablar de condiciones inhumanas me parece excesivo, podemos decir condiciones incómodas y en días puntuales muy incómodas, pero lo cierto es que estamos ingresando a los pacientes con demoras que no superan las 24 horas y normalmente a las tres de la tarde no quedan prácticamente pacientes a la espera de cama.

- El colapso se repite todos los años con la llegada de la gripe, ¿tan difícil es prevenir que la demanda se va a disparar?

-Se hace una previsión de que va a haber la epidemia, pero es difícil saber la intensidad y cuando llegará. Este año la gripe llegó en plenas Navidades cuando hay muchas comidas familiares y por tanto se transmite con más facilidad y esta semana, con la vuelta a los colegios, también habrá un rebrote de casos.

- Los trabajadores denuncian que no se toman medidas para paliar la saturación. ¿Qué ha hecho el Chuac en los últimos días para aliviar la situación de Urgencias?

-Existe un plan de contingencia que incluye realizar diagnósticos rápidos del virus para evitar el contagio dentro del propio hospital, se han reforzado las plantillas de médicos, enfermeros y celadores en Urgencias, se han doblado camas en habitaciones que eran individuales y habilitado más en Medicina Interna. Ahora mismo están todas las camas operativas del hospital disponibles.

- ¿Influye la situación en la actividad programada del hospital?

-Se está priorizando a los pacientes urgentes y si es necesario se retrasa actividad programada, sí. Evidentemente hay cirugías como la oncológica o aquellas que comprometen la vida del paciente que no se pueden aplazar, pero hay otras que sí se pueden reprogramar aunque ésta siempre es la última medida a tomar.

- ¿Hacen un mal uso los pacientes de las Urgencias?

-Personas mayores con enfermedades crónicas que pueden descompensarse por la gripe deben venir al hospital, pero gente más joven puede ir a los Puntos de Atención Continuada, no va a mejorar por venir a Urgencias. Otra clave para prevenir es incidir en la vacunación contra la gripe.