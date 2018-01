La eficacia de la vacuna esta temporada es del 25%

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC) asegura que la vacuna de la gripe que se está utilizando esta temporada está demostrando una efectividad de tan solo un 25%, por la circulación mayoritaria de una cepa distinta a las incluidas en su formulación.

La epidemia de gripe continúa creciendo en toda España aunque en la última semana la incidencia parece haberse estabilizado, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III, que cifra la tasa de contagios en 212 casos por cada 100.000 habitantes.

El problema, apuntó la SemFYC, es que la epidemia de este año en España se está caracterizando por un predominio del virus B, presente en hasta tres de cada cuatro casos analizados en laboratorio, y especialmente el del linaje Yamagata. Y en cambio, la vacuna desarrollada para esta temporada solo incluye parte del virus B Victoria, además de los tipos AH1N1 y AH3N2, que eran los inicialmente previstos, según recuerdan Josep María Cots y Carles Llor, del Grupo de Enfermedades Infecciosas de SemFYC.

Ante esta situación, ambos expertos reconocen que pese al nivel de conocimiento actual no es posible anticiparse a situaciones como la que se vive. "Se trata de una mutación que sucede cada ocho o diez años, que genera una situación en la que la vacuna tiene menor cobertura", apuntó Llor. Se registraron 912 casos graves hospitalizados, 648 de ellos pertenecientes a grupos recomendados de vacunación. No obstante, el 63% no había recibido la vacuna.